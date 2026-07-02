Kuda idu divlje svinje? Među ljude! Zagreb zato povlači ovaj potez, i to 'u najskorije vrijeme'

Zbog problema s divljim svinjama koje posljednjih mjeseci sve češće zalaze na područje Markuševca, javila nam se čitateljica prije nekoliko dana. Rekla je tada da su se ove životinje toliko udomaćile u naselju da ih stanovnici svakodnevno susreću na cestama, u dvorištima i vrtovima, a da institucije zasad ne nude učinkovito rješenje. – Ne znam bih li se smijala ili plakala. Zakonski je to grozno regulirano. Divlje svinje su zapravo jako zaštićene, puno više nego mi. Zakon kaže da se čovjek sam mora zaštititi od njih, a ako vam uđu u dvorište, ne možete učiniti ništa drugo nego ih pozdraviti – naglasila je Zagrepčanka.

U potrazi za rješenjem obratila se, kazala je, nizu institucija, no odgovori koje je dobila nisu je ohrabrili. – Prvo sam kontaktirala Ministarstvo, gdje su mi rekli da se svaki građanin sam mora zaštititi od divljih životinja i da to nije obveza države. Zatim sam se javila Gradu Zagrebu gdje mi je rečeno da smo mi ušli u njihovo stanište, ali ja mislim da su one ugrozile naše stanište. Ljudi ovdje žive desetljećima, nismo mi gradili kuće usred šume, a i divlje svinje dolaze duboko u naselje, čak i do crkve u Markuševcu – istaknula je naša čitateljica.

Na naš upit, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kažu da je pojava divljači u naselju u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, koje su dužne organizirati i provoditi mjere sprječavanja šteta i zaštite sigurnosti građana, poput istjerivanja divljači s ugroženih područja, pri čemu te mjere bez donesenog Programa zaštite divljači ne smiju uključivati lov. – Po dobivenoj suglasnosti na Programa zaštite divljači, jedinica lokalne samouprave ima na raspolaganju sve zakonske mogućnosti intervencija po pitanju divljači, uključujući i one koje se iznimno dopuštaju ako je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi – napominju.

Iz Grada, pak, poručuju kako su s područja Markuševca od početka godine zaprimili osam prijava. – Unutar Programa zaštite divljači Grada Zagreba provode se preventivne mjere i kontrola populacija divljih svinja uz pomoć hvataljki. Trenutačno se koristi pet modularnih hvataljki za divlje svinje, a u planu za ovu godinu je nabava još dvije, kako bi se pospješila kontrola populacije divljih svinja. U predmetnom području pronađena je pogodna lokacija za postavljanje hvataljke te će biti instalirana u najskorije vrijeme – kažu s Radićeva trga.

Dodaju i da se Zagrepčani mogu zaštititi tako da djeluju preventivno i to na način da privatne površine ograđuju. "Dvorišta čvrstom ogradom, a nasade električnim pastirom, a zarasle površine redovito čiste i raskrčuju kako bi se divljim svinjama smanjila mogućnost zaklona unutar urbanih dijelova. Kad je u pitanju divljač, doprinos građani mogu dati i tako da otpad odlažu u zatvorene i nedostupne spremnike", navode dodajući da je osim toga, potrebno i javiti se stručnoj osobi za provedbu Programa zaštite divljači Grada Zagreba u zagrebačkom ZOO-u, koja će dostaviti besplatne repelente odnosno sredstva za odbijanje divljih svinja, a potom ih stanovnici trebaju koristiti prema uputi. – Također, ako stanovnici vide divlje svinje unutar urbanog područja, savjet je da im se ne prilazi, a kućne ljubimce je potrebno staviti na povodac, jer će divljač otići svojim putem. Napominjemo da divlja svinja nije opasna za ljude – kažu.

Nakon zaprimljenih prijava, nastavljaju, stručna osoba i lovnik, u suradnji sa službenicima Odsjeka za lovstvo, te u slučaju potrebe, stručnim konzultantima s Fakulteta za šumarstvo i drvnu tehnologiju i Veterinarskog fakulteta, nastoje u što kraćem roku izaći na teren te utvrditi samo stanje i situaciju. Ako je u pitanju šteta od divljih svinja, a korisnik površine je poduzeo mjere zaštite, može zatražiti naknadu štete koju prijavljuje Ustanovi ZOO vrt Grada Zagreba.