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JEZIČNI RATOVI

Lijepa Naša s velikim slovom! Možemo ispravljao pravopis HDZ-a pa 'zaradio' blok

Možemo Trnje / Screenshot
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
02.07.2026.
u 12:30

U komentarima na objavu od Možemo javila se gradska zastupnica iz redova te stranke, Marta Kiš koja je sarkastično napisala: "Ja sam sad gledala i nema vaših komentara! Sumljam da ih je hdz brisao, oped obmaljujete javmost".

Objava kojom je HDZ Trnje obilježio 13. godišnjicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju privukla je pažnju kvartovskog ogranka stranke Možemo.  "Da današnji dan prije 13 godina, Lijepa naša postala je članica jedne velike obitelji, Europske Unije", napisali su jučer iz HDZ-a Trnje na svom Facebook profilu. Na objavu su ubrzo reagirali stranke Možemo da, kako su rekli, kolegama pomognu da savladaju prepreke i stranputice hrvatskog jezika.

"'Na današnji dan' umjesto 'Da današnji dan' i Unija se piše malim slovom. Hrvatski naš svagdašnji daj nam danas", piše u prvom komentaru, a dodali su i još jedan: "Lijepa Naša ide velikim slovom jer ne misli se na naslov himne, nego metonimiju za državu, a imena država pišu se velikim slovima", napisali su iz Možemo dodajući uz komentar i nekoliko emotikona koji šalju poljupce. 

Iz Možemo kažu da su HDZ-ovci nakon toga sakrili njihove komentare i blokirali ih na Facebooku. "Pomozi sirotu na svoju sramotu, glasi slavna izreka", zaključili su u svojoj objavi uz koju su dodali i snimke zaslona na kojima se vidi izvorna objava HDZ-a,  komentari koje su im ostavili administratori stranice Možemo Trnje te kako objava izgleda na kraju. 

U komentarima na objavu od Možemo javila se gradska zastupnica iz redova te stranke, Marta Kiš koja je sarkastično napisala: "Ja sam sad gledala i nema vaših komentara! Sumljam da ih je hdz brisao, oped obmaljujete javmost". Netko je dodao: "Dok su se oni borili za domovinu i džepove, vi ste učili hrvatski u školi, sada im se rugate, da nema HDZ-a ne bi bili u EU nego bi bili kao jadna Švicarska". 
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Ključne riječi
hrvatski jezik Trnje HDZ Možemo! Zagreb

Komentara 1

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VR
Vrapčanac
13:05 02.07.2026.

Čekaj, jel to možda Goran Đulić, predsjednik gradske četvrti Trnje i član Možemo!, pravomoćno optužen za zlouporabu položaja i ovlasti, koji sad čeka suđenje nakon što su mu odbijeni zahtjevi za izdvajanje dokaza u predmetu u kojem su svi drugi optuženici već priznali, lektorira druge. Bolje mu je da sprema obranu.

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– Napominjemo da su nadzor prometa te sankcioniranje prometnih prekršaja, kao i postavljanje kamera za nadzor brzine u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prometne policije, koju ćemo zatražiti pojačanu kontrolu na tom području. Također, građane koji uoče učestalo prekoračenje dopuštene brzine, molimo da o tome obavijeste nadležnu policijsku postaju kako bi mogli poduzeti odgovarajuće mjere – objasnili su.

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