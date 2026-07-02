Lijepa Naša s velikim slovom! Možemo ispravljao pravopis HDZ-a pa 'zaradio' blok

Objava kojom je HDZ Trnje obilježio 13. godišnjicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju privukla je pažnju kvartovskog ogranka stranke Možemo. "Da današnji dan prije 13 godina, Lijepa naša postala je članica jedne velike obitelji, Europske Unije", napisali su jučer iz HDZ-a Trnje na svom Facebook profilu. Na objavu su ubrzo reagirali stranke Možemo da, kako su rekli, kolegama pomognu da savladaju prepreke i stranputice hrvatskog jezika.

"'Na današnji dan' umjesto 'Da današnji dan' i Unija se piše malim slovom. Hrvatski naš svagdašnji daj nam danas", piše u prvom komentaru, a dodali su i još jedan: "Lijepa Naša ide velikim slovom jer ne misli se na naslov himne, nego metonimiju za državu, a imena država pišu se velikim slovima", napisali su iz Možemo dodajući uz komentar i nekoliko emotikona koji šalju poljupce.

Iz Možemo kažu da su HDZ-ovci nakon toga sakrili njihove komentare i blokirali ih na Facebooku. "Pomozi sirotu na svoju sramotu, glasi slavna izreka", zaključili su u svojoj objavi uz koju su dodali i snimke zaslona na kojima se vidi izvorna objava HDZ-a, komentari koje su im ostavili administratori stranice Možemo Trnje te kako objava izgleda na kraju.

U komentarima na objavu od Možemo javila se gradska zastupnica iz redova te stranke, Marta Kiš koja je sarkastično napisala: "Ja sam sad gledala i nema vaših komentara! Sumljam da ih je hdz brisao, oped obmaljujete javmost". Netko je dodao: "Dok su se oni borili za domovinu i džepove, vi ste učili hrvatski u školi, sada im se rugate, da nema HDZ-a ne bi bili u EU nego bi bili kao jadna Švicarska".