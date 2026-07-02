Tražili kamere, uspornike i zonu 30 na Srebrnjaku, iz Grad poručili da ne planiraju izmjene, evo zašto

Domjanićeva je postala dvosmjerna ulica, a to je utrostručilo promet Srebrnjakom, a jednako tako i brzinu vozača, ustvrdila je Zagrepčanka na Večernjakovoj kvartovskoj tribini posvećenoj Donjem i Gornjem Gradu. – Dječja bolnica Srebrnjak, bolnica Vuk Vrhovec, autobusna stajališta koja u velikoj mjeri koriste djeca na putu za školu, pješački prijelazi...jako je puno stavki koje pod hitno sugeriraju potrebu za povećanom sigurnosti u prometu – nabrojala je dodajući kako bi bilo idealno da se Srebrnjak prebaci u zonu 30 i da se postave kamere za kontrolu brzine, ali da bi i uspornici bi povećali dosadašnje nesigurno stanje.

– Ističemo kako se u Ulici Srebrnjak nalazi zdravstvena ustanova za liječenje djece, zbog čega postavljanje fizičkih mjera za smirivanje prometa, poput uspornika, nije primjereno. Riječ je o prometnom pravcu kojim se svakodnevno kreću vozila hitne medicinske pomoći pa je važno osigurati njihovo nesmetano prometovanje – istaknuli su iz Grada.

Kada je riječ o uspostavi zone s ograničenjem brzine od 30 km/h, dodali su, u ovom trenutku se ne planiraju izmjene postojećeg prometnog režima s obzirom na to da su u ulici izgrađeni obostrani nogostupi, čime je pješački promet odvojen od kolnika i osigurana viša razina sigurnosti za pješake, rekli su s Radićeva trga.

– Napominjemo da su nadzor prometa te sankcioniranje prometnih prekršaja, kao i postavljanje kamera za nadzor brzine u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prometne policije, koju ćemo zatražiti pojačanu kontrolu na tom području. Također, građane koji uoče učestalo prekoračenje dopuštene brzine, molimo da o tome obavijeste nadležnu policijsku postaju kako bi mogli poduzeti odgovarajuće mjere – objasnili su.