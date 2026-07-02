Zagrepčanka otkrila kako uvijek uspijeva nagovoriti vozače da joj stanu na zebri: 'Više me nije briga'

Umjesto da stanu i propuste pješake koji žele prijeći cestu na zebri, mnogi vozači u Zagrebu jednostavno produlje dalje, a neki čak i "nagaze" na gas i dodatno ubrzaju. Osim što je dio prometnog bontona, stati i propustiti pješake dužnost je i obveza svakog vozača, no unatoč svemu neki od njih za to ne mare.

Primijetio je to i jedan Zagrepčanin koji se o svemu požalio na društvenoj mreži Reddit. – Već neko vrijeme primjećujem da gotovo nitko od vozača ne staje na zebri. U najboljem slučaju dignu nogu s gasa pa, ako se možeš požuriti, uspiješ i prijeći na drugu stranu ceste. S tim u vezi, sve je veći problem vozača koji projure dalje, bez obzira na to što su ostali vozači ipak stali, što mi se čini još opasnijim. Čini mi se da bi takvo ponašanje trebalo kažnjavati jer je obrnuto od onoga kako su nas učili u autoškoli. Preuveličavam li? – upitao je, a mnogi su se s njim složili.

– Ja sam prije nekoliko godina počela mahati ljudima koji mi ne stanu - onako prijateljski, kao da se poznamo. Kad si već debil, onda si razmišljaj kojem to poznaniku nisi stao na zebri – komentirala Zagrepčanka. Neki koriste druge metode, pa je jedan od njih priznao da vozača uvijek gleda ravno u oči prije nego stane. Metoda je to, napominje druga korisnica mreže, koja uvijek pali. – Više me nije briga, samo krenem prelazit, gledam vozača i samo čekam da mi potrubi ili nešto kaže – kazala je.

Neki su korisnici Reddita ispričali i vlastite anegdote te ustanovili da nije uvijek problem u nekulturnim vozačima. – Jednom tako baka stoji na zebri i gleda u mobitel. Ja ju vidim i počnem usporavat. Ona i dalje gleda u mobitel. To sad već traje nekoliko sekundi. I zaključim ja da neće ona nigdje pošto stoji kao ukopana s pogledom u mobitel i nastavim vozit. Prođem ju, a ona se krene nešto derat i mahat rukama u mom smjeru. Valjda je očekivala da joj prostrem crveni tepih. A i one “srne” koje naglo promjene smjer i izlete na pjesački bez gledanja. Onda te gledaju kao ubojicu jer si morao naglo zakočiti – ispričao je jedan od njih.

Postoje i oni vozači, prepričavaju drugi, koji će zaobići auto koje je stalo pješaku samo kako bi nastavilo vožnju. To je, dakako, vrlo opasno i kažnjivo ponašanje. – Postalo je često da, kad stanem na zebri u dvotračnoj ulici, me auto iza ide brže-bolje zaobići prije nego pješak dođe do druge trake (ako ga uopće percipira). Ljudi se sve više daju u lagani trk i kad im stanem što i nije čudo – kazala je jedna osoba.

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