VIDEO Zagrepčani u strahu zbog divljih svinja: 'Pas je stradao, djecu više ne puštamo samu'

Problem divljih svinja koje posljednjih mjeseci sve češće zalaze u zagrebačka podsljemenska naselja postaje sve ozbiljniji, upozorava stanovnica Markuševca. Kaže kako su se ove životinje toliko udomaćile u naselju da ih stanovnici svakodnevno susreću na cestama, u dvorištima i vrtovima, a institucije zasad ne nude učinkovito rješenje, tvrdi.

– Ne znam bih li se smijala ili plakala. Zakonski je to grozno regulirano. Divlje svinje su zapravo jako zaštićene, puno više nego mi. Zakon kaže da se čovjek sam mora zaštititi od njih, a ako vam uđu u dvorište, ne možete učiniti ništa drugo nego ih pozdraviti – naglašava Zagrepčanka.

Divlje svinje u Markuševcu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema njezinim riječima, lovci ne mogu intervenirati jer je s te strane Sljemena na snazi lovostaj, dok se lovišta nalaze na zagorskoj strani. – One su vrlo pametne životinje. Spustile su se po obroncima i sada ih sve više ima u naseljima. Meni su počele dolaziti tek nedavno, ali susjedi s tim problemom žive već duže vrijeme – ističe.

Posebno ih zabrinjava činjenica da se nekoliko mladih jedinki, koje je majka navodno napustila, trajno zadržava u naselju, kaže. – Obično se kreću u krdima i samo prolaze kroz naselja. No ove tri svinjice ne pripadaju nijednom krdu. Mama ih je ostavila i sada su stalno ovdje. Ne sele se nego su doslovno stacionirane među kućama. Hodaju po dvorištima i cestama – govori.

Dodaje kako su joj iz Zoološkog vrta objasnili da bi se životinje s vremenom trebale same udaljiti, no ona u to više ne vjeruje. – Rekli su mi i da ih ne mogu uloviti dok su među kućama jer se zamke moraju postaviti na ravnom terenu do kojeg može pristupiti veliki kamion i gdje nema ljudi. Sve je to vrlo komplicirano – kaže.

A strahuju, dodaje, i zbog mogućih zdravstvenih rizika te štete koju životinje uzrokuju. – To je veliki problem. Riječ je o divljim životinjama i nitko ne zna kakve bolesti mogu prenositi. Meni su ušle u dvorište, a drugim ljudima uništavaju vrtove. Znaju biti agresivne prema psima koje očito doživljavaju kao prijetnju – upozorava stanovnica Markuševca.

U potrazi za rješenjem obratila se, kaže, nizu institucija, no odgovori koje je dobila nisu je ohrabrili. – Prvo sam kontaktirala Ministarstvo, gdje su mi rekli da se svaki građanin sam mora zaštititi od divljih životinja i da to nije obveza države. Zatim sam se javila Gradu Zagrebu gdje mi je rečeno da smo mi ušli u njihovo stanište, ali ja mislim da su one ugrozile naše stanište. Ljudi ovdje žive desetljećima, nismo mi gradili kuće usred šume, a i divlje svinje dolaze duboko u naselje, čak i do crkve u Markuševcu – ističe.

Kaže i kako je zbog učestalih susreta s divljim svinjama narušena svakodnevica stanovnika. – Ne možemo normalno šetati jer nikad ne znamo kada ćemo naići na divlju svinju. Djeca navečer ne mogu sama hodati ulicom niti otići do grada bez pratnje. Ne znamo što životinje mogu doživjeti kao prijetnju. Jednom je to pas, drugi put može biti čovjek – naglašava.

Pomoć je, dodaje, zatražila i od Pučke pravobraniteljice. – Stvarno više ne znam kome se obratiti. Sada postavljam novu ogradu kako bih zaštitila svoje dvorište, ali ni to nije trajno rješenje. Možda više neće dolaziti kod mene, ali dolazit će mojim susjedima –kaže.

Napominje kako slični problemi postoje i u Remetama. –Prijateljica koja tamo živi rekla mi je da je prije nekoliko dana divlja svinja usmrtila psa njezine susjede. Zbog svega toga ljudi su sve zabrinutiji i očekuju sustavno rješenje – zaključuje stanovnica Markuševca.

Upite smo poslali Gradu Zagrebu i nadležnom ministarstvu te ćemo njihove odgovore objaviti čim ih zaprimimo.