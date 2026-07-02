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ŠTETA NIJE VELIKA, ALI JE NAMJERNA

'On čeka u autu, ona izvršava zadatak': Nećete vjerovati što je ovaj tandem ukrao Zagrepčanki, vrijedi 11 eura

Zagreb: Električne cigarete preuzele primat klasičnim cigaretama?
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
02.07.2026.
u 14:30

"Ako se prepoznaju u objavi, neka znaju da postoje snimke i da ćemo fotografije proslijediti dalje", upozorila je.

Muškarac i žena, oboje stari oko 40 godina, danas su pokrali jednu Zagrepčanku u Španskom. Ukrali su joj, kaže, dvije kutije cigareta vrijedne 11 eura i pobjegli. "Vozili su srebrni Peugeot 206/207. Muškarac je mršav, kratko ošišan, žena ima tamnu dugu kosu i standardne je građe. Djeluju kao da već imaju 'uigran' način rada, on sjedi u upaljenom autu i čeka dok ona krade i bježi", objasnila je dodajući kako je sve zabilježeno nadzornim kamerama.

Objavila je ovo u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Španskog prvenstveno da upozori kioske, trgovine i male obrte u tom kvartu i okolici da pripaze ako ih vide jer, kako kaže, 11 eura nije velika, ali je namjerna šteta. "Ako se prepoznaju u objavi, neka znaju da postoje snimke i da ćemo fotografije proslijediti dalje", upozorila je.  U komentarima ispod dobjave netko se našalio: "A lijepo piše na cigaretama da pušenje šteti zdravlju, zapravo će oni Vas sada tužiti da im narušavate zdravlje".
FOTO/VIDEO Baka unucima postavila bazen na ulici: 'Nije ovo prvi put, ionako bi ondje bio auto'
Zagreb: Električne cigarete preuzele primat klasičnim cigaretama?
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Ključne riječi
cigarete krađa Špansko Zagreb

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– Napominjemo da su nadzor prometa te sankcioniranje prometnih prekršaja, kao i postavljanje kamera za nadzor brzine u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prometne policije, koju ćemo zatražiti pojačanu kontrolu na tom području. Također, građane koji uoče učestalo prekoračenje dopuštene brzine, molimo da o tome obavijeste nadležnu policijsku postaju kako bi mogli poduzeti odgovarajuće mjere – objasnili su.

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