'On čeka u autu, ona izvršava zadatak': Nećete vjerovati što je ovaj tandem ukrao Zagrepčanki, vrijedi 11 eura

Muškarac i žena, oboje stari oko 40 godina, danas su pokrali jednu Zagrepčanku u Španskom. Ukrali su joj, kaže, dvije kutije cigareta vrijedne 11 eura i pobjegli. "Vozili su srebrni Peugeot 206/207. Muškarac je mršav, kratko ošišan, žena ima tamnu dugu kosu i standardne je građe. Djeluju kao da već imaju 'uigran' način rada, on sjedi u upaljenom autu i čeka dok ona krade i bježi", objasnila je dodajući kako je sve zabilježeno nadzornim kamerama.

Objavila je ovo u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Španskog prvenstveno da upozori kioske, trgovine i male obrte u tom kvartu i okolici da pripaze ako ih vide jer, kako kaže, 11 eura nije velika, ali je namjerna šteta. "Ako se prepoznaju u objavi, neka znaju da postoje snimke i da ćemo fotografije proslijediti dalje", upozorila je. U komentarima ispod dobjave netko se našalio: "A lijepo piše na cigaretama da pušenje šteti zdravlju, zapravo će oni Vas sada tužiti da im narušavate zdravlje".