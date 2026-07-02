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11 STAMBENIH ZGRADA

Pobuna zbog novih stanova na Borovju, stanari prikupljaju potpise: 'To je naša zadnja livada!'

Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.07.2026.
u 15:30

Vrtić i škola nemaju dovoljno kapaciteta, dom zdravlja već sad ne prima nove pacijente, prometni kolaps i manjak parkinga postat će još gori, buduća prometna rješenja bit će onemogućena, poručuju stanovnici kvarta

Novo naselje za 1700 stanara niknut će na velikoj ledini omeđenoj ulicama I. gardijske brigade “Tigrovi”, Bože i Nikole Bionde te Letovanićkom na Borovju,  kako smo pisali jučer, a riječ je o velikom projektu izgradnje priuštivih stanova koji je dogradonačelnik Luka Korlaet najavio lanjskog proljeća. O izgradnji stanova počelo se pričati još 2006. godine, u listopadu 2023. godine izrađen je Urbanistički plan uređenja Borovje – jug, a prijedlog strateškog dokumenta je upravo u postupku javne rasprave. 

No, budući da je  ova površina od sedam hektara jedno od omiljenih mjesta stanara za druženje u prirodi, brzo su se pojavili glasni prigovori, a dio susjeda se organizirao te pozvao sve da potpišu i službeni prigovor koji će se uputiti nadležnim institucijama. – Predlaže se izgradnja 11 novih zgrada na našoj zadnjoj livadi. To donosi 1700 novih stanovnika na infrastrukturu koja već puca po šavovima! 

Zašto moramo reagirati odmah? Vrtić i škola nemaju dovoljno kapaciteta, dom zdravlja već sad ne prima nove pacijente, prometni kolaps i manjak parkinga postat će još gori, buduća prometna rješenja bit će onemogućena. Uništava se jedino preostalo zelenilo i stanište životinja. Tražimo smanjenje broja zgrada, očuvanje zelene duše naselja i odmicanje zgrade od prometnice radi budućeg proširenje Ulice I. gardijske brigade "Tigrovi" – stoji u dokumentu koji se širi po društvenim mrežama. Potpisi stanara prikupljat će se danas, sutra i u subotu od 19 do 20 sati kod ulaza u Dom zdravlja Borovje.  

U planu se, podsjetimo, naglašava da će tek nešto više od polovice budućeg naselja činiti zgrade, dok će 1,2 hektara biti rezervirano za parkove, travnjake i druge zelene površine. Uredit će se, k tome, i pješačko-biciklistička mreža. U centru mini-kvarta nalazit će se sportski teren s gledalištem, a u planu su i igrališta. – Javni parkovi, sport i rekreacija i pješačke površine su planirani kao područja u sustavu zelene infrastrukture koji se funkcionalno povezuju s drugim zelenim ili vodnim površinama te su u stanju pružiti niz usluga. Potrebno je osigurati površine za igrališta za djecu do šest godina starosti, i to od najmanje četiri kvadratna metra po djetetu. Treba osigurati najmanje tri kvadratna metra sportsko-rekreacijskih površina po stanovniku – ističe se u prijedlogu dokumenta. 

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– Napominjemo da su nadzor prometa te sankcioniranje prometnih prekršaja, kao i postavljanje kamera za nadzor brzine u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prometne policije, koju ćemo zatražiti pojačanu kontrolu na tom području. Također, građane koji uoče učestalo prekoračenje dopuštene brzine, molimo da o tome obavijeste nadležnu policijsku postaju kako bi mogli poduzeti odgovarajuće mjere – objasnili su.

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