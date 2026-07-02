Pobuna zbog novih stanova na Borovju, stanari prikupljaju potpise: 'To je naša zadnja livada!'

Novo naselje za 1700 stanara niknut će na velikoj ledini omeđenoj ulicama I. gardijske brigade “Tigrovi”, Bože i Nikole Bionde te Letovanićkom na Borovju, kako smo pisali jučer, a riječ je o velikom projektu izgradnje priuštivih stanova koji je dogradonačelnik Luka Korlaet najavio lanjskog proljeća. O izgradnji stanova počelo se pričati još 2006. godine, u listopadu 2023. godine izrađen je Urbanistički plan uređenja Borovje – jug, a prijedlog strateškog dokumenta je upravo u postupku javne rasprave.

No, budući da je ova površina od sedam hektara jedno od omiljenih mjesta stanara za druženje u prirodi, brzo su se pojavili glasni prigovori, a dio susjeda se organizirao te pozvao sve da potpišu i službeni prigovor koji će se uputiti nadležnim institucijama. – Predlaže se izgradnja 11 novih zgrada na našoj zadnjoj livadi. To donosi 1700 novih stanovnika na infrastrukturu koja već puca po šavovima!

Zašto moramo reagirati odmah? Vrtić i škola nemaju dovoljno kapaciteta, dom zdravlja već sad ne prima nove pacijente, prometni kolaps i manjak parkinga postat će još gori, buduća prometna rješenja bit će onemogućena. Uništava se jedino preostalo zelenilo i stanište životinja. Tražimo smanjenje broja zgrada, očuvanje zelene duše naselja i odmicanje zgrade od prometnice radi budućeg proširenje Ulice I. gardijske brigade "Tigrovi" – stoji u dokumentu koji se širi po društvenim mrežama. Potpisi stanara prikupljat će se danas, sutra i u subotu od 19 do 20 sati kod ulaza u Dom zdravlja Borovje.

U planu se, podsjetimo, naglašava da će tek nešto više od polovice budućeg naselja činiti zgrade, dok će 1,2 hektara biti rezervirano za parkove, travnjake i druge zelene površine. Uredit će se, k tome, i pješačko-biciklistička mreža. U centru mini-kvarta nalazit će se sportski teren s gledalištem, a u planu su i igrališta. – Javni parkovi, sport i rekreacija i pješačke površine su planirani kao područja u sustavu zelene infrastrukture koji se funkcionalno povezuju s drugim zelenim ili vodnim površinama te su u stanju pružiti niz usluga. Potrebno je osigurati površine za igrališta za djecu do šest godina starosti, i to od najmanje četiri kvadratna metra po djetetu. Treba osigurati najmanje tri kvadratna metra sportsko-rekreacijskih površina po stanovniku – ističe se u prijedlogu dokumenta.