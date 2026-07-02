Ključna zagrebačka prometnica bez tramvaja mjesec i pol! Znamo i zašto, ovo su svi detalji

Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, od subote sve do ponedjeljka, 17. kolovoza, obustavit će se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića. Kako javljaju u ZET–u, tramvajske linije 3 i 5 prometovat će izmijenjenim trasama, dok će linija 13 biti posve obustavljena.

Tramvajske linije 3 i 5 prometovat će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće prometovati. Ovo su nove trase:

Linija 3: LJUBLJANICA - Savska - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće

Linija 5: PREČKO - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - Maksimir

Umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik - Držićeva), koja će prometovati od raskrižja Ulice grada Vukovara i i Ulice Fausta Vrančića, duž Ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju Ulica grada Vukovara/Radnička cesta. Vozni red linije 616 bit će na početno-krajnjim stajalištima.