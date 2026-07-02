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GDJE JE ZAPELO?

U Zagrebu ih je 197, ali u ovom kvartu niti jedan. Javni zdenac čekaju godinu dana: 'Građani smo drugog reda'

Grad Zagreb stavio je u funkciju 166 javnih zdenaca s pitkom vodom
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
02.07.2026.
u 15:00

Ajde što nas starije tretiraju kao građane drugog reda, ali zašto to rade i našoj djeci? Čemu su oni krivi, da po ovoj paklenoj vrućini nemaju pristup pitkoj vodi, na javnoj površino, a gotovo svi drugi imaju, poručio je vijećnik u mjesnom odboru Ivan Iličić

Iza nas je izuzetno dugačak toplinski val, slijedi nam nekoliko dana osvježenja, a živa će se zatim ponovno popesti iznad 30 stupnjeva. Zagrepčani u potrazi za osvježenjem na otvorenom mogu svratiti do jednog od 197 javnih zdenaca pozicioniranih na raznim lokacijama u Zagrebu.

No, premda česmi u centru i široj okolici ima na pretek, nedostaje ih na periferiji, a jedan od naselja koji ih želi jest Sveta Klara, u sastavu fradske četvrti Novi Zagreb–zapad. Kako je poručio vijećnih u tamošnjem mjesnom odboru Ivan Iličić, prije godinu dana poslan je zahtjev za izgradnju javnog zdenca za vodu, stiglo je i zeleno svjetlo, no na tome je stalo. 

– Ajde što nas starije tretiraju kao građane drugog reda, ali zašto to rade i našoj djeci? Čemu su oni krivi, da po ovoj paklenoj vrućini nemaju pristup pitkoj vodi, na javnoj površino, a gotovo svi drugi imaju. Vladajući Možemo-SDP, zar Vas nije nimalo sram? – poručio je u objavi na društvenim mrežama. 

Prije dvije godine iz gradske uprave pohvalili su se izradom digitalne interaktivne karte javnih zdenaca, a njezino je korištenje vrlo jednostavno. Sučelje omogućuje pretragu zdenaca po četvrtima i ulicama, a pokraj svakog od njih nalaze se i fotografija te nekoliko podataka o lokaciji, kao i informacija je li riječ o franceku ili modernoj varijanti. Usporedimo li situaciju, primjerice, s Rimom, gdje je javnih zdenaca više od 2500, može se vidjeti koliko Zagreb zaostaje. 

FOTO/VIDEO Baka unucima postavila bazen na ulici: 'Nije ovo prvi put, ionako bi ondje bio auto'
Grad Zagreb stavio je u funkciju 166 javnih zdenaca s pitkom vodom
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