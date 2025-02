Konkurencija na desnici povećava šanse Hermanu, Selak Raspudić sve bi mogla zakomplicirati, evo što kaže

Svega su tri mjeseca do lokalnih izbora, a na zagrebačkoj sceni, barem onoj od centra na desno, stvari još ni izdaleka nisu posložene. Jasno je tek kako bi ovi izbori umnogome mogli biti nalik predsjedničkima, jer se ovim biračima već sada nudi niz kandidata, od HDZ-ova Mislava Hermana, do Tomislava Jonjića koji, osokoljen rezultatom s predsjedničkih izbora, najavljuje osnivanje stranke i ulazak u utrku za gradonačelnika. U kampanji su već naveliko nezavisni Trpimir Goluža, kao i Ivica Lovrić, kojeg doduše ne treba svrstavati na desno, no činjenica je da se glavninom poruka obraća biračima "antimožemovskog" sentimenta. Situaciju bi dodatno mogla zakomplicirati i potencijalna kandidatura Marije Selak Raspudić, no ona se i dalje premišlja oko toga hoće li i u kojoj formi na lokalne izbore. "Definitivno nemam potrebu ići na lokalne izbore samo zato da bih nešto nabrzaka kapitalizirala. Javlja mi se puno ljudi zainteresiranih za novu priču na nacionalnoj razini, a na zagrebačkoj ću se angažirati samo ako bi to pomoglo nacionalnoj priči. Prioritet mi nisu osobne ambicije, već stvaranje dugoročnog temelja za kvalitetnu politiku na nacionalnoj razini", rekla nam je prije desetak dana Selak Raspudić, koja dobar temelj također nosi s predsjedničkih izbora, na kojima je "osvojila" treće mjesto.

Što se tiče HDZ-a, nakon godina koje je provela u sjeni Milana Bandića nudeći alibi-kandidate za gradonačelnika, stranka u utrku sada šalje šefa gradske organizacije, što bi trebalo sugerirati da doista misli ozbiljno. No, po onom što se može čuti među zagrebačkim HDZ-ovcima, veliko je pitanje može li Mislav Herman doista računati na ozbiljan i nepodijeljen angažman organizacije. Dobar dio HDZ-ovaca Hermana, naime, doživljava kao od Andreja Plenkovića nametnutog kandidata, a dijelu njih smeta i najava da će jedan od kandidata za zamjenika gradonačelnika biti potpredsjednik organizacije Mario Župan, o čemu se, kako čujemo, vrlo otvoreno kritički govorilo na sjednici HDZ-ove zajednice utemeljitelja početkom mjeseca. Iste izvore iritiraju i priče o potencijalnoj kandidaturi Sandre Perković za zamjenicu gradonačelnika, iako izvori bliski vrhu organizacije tvrde kako njezino ime zapravo nije na stolu. Da zagrebački HDZ ni izbliza nije kompaktan kako bi trebao biti uoči izbora svjedoče i kritike dijela HDZ-ovaca da se stranka nije dovoljno odmaknula od politike i kadra iz Bandićeva vremena, dok drugi, kako se neslužbeno može čuti, posebno na istoku Zagreba, otvoreno agitiraju za Bandićeva bliskog suradnika Ivicu Lovrića.

Svima je, pak, jasno, kako će brojna konkurencija na desnom spektru nastojati "grickati" upravo HDZ-ovo biračko tijelo, no nije isključeno da će velik broj kandidata na kraju zapravo pomoći Hermanu, jer je HDZ u ovoj priči i dalje jedina opcija s koliko-toliko konsolidiranim biračkim tijelom. Pa bi fragmentacija scene Hermanu na kraju mogla otvoriti uzak, ali ipak prostor za prolaz u drugi izborni krug. Drugi kandidati na desnom spektru nemaju HDZ-ovu snagu organizacije, a morat će konkurirati jedni drugima što je, čini se, najbolje shvatio Trpimir Goluža, koji poziva na stvaranje "protutomaševićevskog bloka", a kako stvari sada stoje, iza njegove kandidature mogao bi stati blok Most/Domino/Hrvatski suverenisti. U međuvremenu Goluža je predstavio svoju nezavisnu listu "Bit će opet Zagreb".

