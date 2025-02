Kandidat Puljkove stranke najavio revoluciju za parking ako postane gradonačelnik: Uvodim rotacijske garaže do kraja godine!

Vedran Jerković, kandidat za gradonačelnika Zagreba koalicije stranaka Fokus i Centar, predstavio je rješenje za problem nedostatka parkirnih mjesta u Zagrebu. Istaknuo je da će mu to biti jedan od prvih poteza kada postane gradonačelnik. Najavio je naime postavljanje vertikalnih rotacijskih garaža na lokacijama u gradu, a press konferenciji održanoj na igralištu srednje škole u Klaićevoj ulici predstavio je i 3D modele primjera za dvije takve garaže.

"Takve parkinge ćemo postaviti na postojećim javnim parkiralištima kako bi povećali broj mjesta, ali omogućit ćemo i njihovo postavljanje u dvorišta zgrada gdje za to ima prostora. Rotacijske parkinge je moguće postaviti u roku kraćem od pola godine, što će nam omogućiti rješavanje problema parkinga već u prvoj godini mandata!" naveo je.

Dodaje da će graditi i podzemne garaže, ali one će biti gotove tek krajem mandata, dok će rotacijski parkinzi riješiti problem parkinga u vrlo kratkom roku jer za njih nije potrebna građevinska dozvola. Građani će spomenuta parkirna mjesta moći otkupiti, najavljuje, a postojat će i jedinstvena parkirna karta koja će se moći koristiti putem mobitela. Nastavio je Nikola Perić, član predsjedništva zagrebačke organizacije stranke Centar.

– U I. zoni imate 13 000 izdanih povlaštenih parkirnih karata, a samo 8 000 parkirnih mjesta. To znači da ujutro kada se probudite, I. zona je već u minusu 5 000 parkirnih mjesta, a u minusu je i II. zona. I to je stanje prije nego što u Zagreb dođe još velik broj automobila iz Zagrebačke županije. Na to treba nadodati i da trenutna gradska vlast planira ukloniti još preko 1 000 parkirnih mjesta postavljanjem polupodzemnih spremnika za otpad. Manjak parkirnih mjesta postoji i u drugoj i trećoj parkirališnoj zoni. Uvođenjem vertikalnih rotacijskih parkinga osjetno ćemo smanjiti potrebu nepotrebnog kruženja automobilom dok tražite parking već u prvoj godini mandata! – rekao je.

Foto: Fokus

Foto: Fokus

Predlažu tamo gdje je to tehnički moguće uvođenje jednosmjernih ulica jer osim što takve ulice povećavaju prometnu sigurnost, one omogućuju i povećanje broja parkirališnih mjesta i do 100 posto uz nikakve investicije. Zalažu se i za ukidanje postojećeg sustava povlaštenog parkiranja po zonama. Žele uvesti samo jednu jedinu zonu tako da se nitko od povlaštenih stanara ne osjeća diskriminirano.

– Rotacijski parkinzi i s vizualnog aspekta su vrlo kvalitetno rješenje što možete vidjeti na našim primjerima dizajna. Dok je i njihova funkcionalnost odlična jer vam spuste auto s parkinga za otprilike minutu. Danas oko 20% svog vremena u gradskoj vožnji provedete tražeći parking. Na ovaj način ćemo riješiti ne samo problem parkiranja, nego i smanjiti prometne gužve u gradu što će doprinijeti i većoj kvaliteti zraka! Podsjetio bih i da smo prošli tjedan smo predstavili rješenje za gospodarenje otpadom kojim ćemo spriječiti gubitak preko 1 000 parkirnih mjesta, a sve navedeno to ćemo i nadopunit podzemnim garažama, što je u Splitu dokazano da je moguće u jednom mandatu.– zaključio je.

Iz koalicije stranka Fokus i Centar su naglasili su da samo ovakva pametna i inovativna rješenja mogu napraviti brzu promjenu i riješiti problem parkiranja koji toliko godina muči stanovnike Zagreba.