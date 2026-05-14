Na Floraartu našli smo 'voće dinosaura' i cvijeće iz bakinih vrtova. 'Moja najdraža biljka? Ona koja se proda'

Tropsko voće, kaktusi, "krunice" i redovi hortenzija svih boja ovih su dana pretvorili Bundek u veliku izložbu na otvorenom. Na Floraartu, koji traje do nedjelje i ove godine slavi 60. rođendan, među stotinama izlagača posebnu pažnju privlače oni čiji štandovi izgledaju kao mali svjetovi za sebe – od egzotičnih biljaka koje uspijevaju u Hrvatskoj do obiteljskih OPG-ova koji na ovu manifestaciju dolaze desetljećima.

– To vam je najnutritivnije voće na svijetu – govori nam Ivan Šulog iz Exotic Kinga pokazujući indijanske banane oko kojih se neprestano skupljaju znatiželjni posjetitelji. – Indijanske banane su deset tisuća puta jače po nutritivnim vrijednostima od onih običnih. Rastu u Sjevernoj Americi još od doba dinosaura, jako su otporne na sve vremenske uvjete – govori Šulog dok pokazuje sadnice koje uzgajaju na plantažama diljem Hrvatske. Njegova obitelj danas, kaže, obrađuje oko 30 hektara i među najvećim su proizvođačima takvih egzotičnih kultura u Europi.

Plantaže imaju i u Donjoj Bistri, ali i na drugim lokacijama po Hrvatskoj, a kupce najviše privlače biljke za koje mnogi prvi put čuju. – Imamo mongolske borovnice iz koje su veće su i slađe od običnih. Tu je i pepino, odnosno “dinja-salata”. Raste kao krumpir, cvjeta kao krumpir, rodi kao rajčica, a na kraju jedeš dinju – objašnjava nam. Posebnu pažnju privlači i "finger limeta" koju zovu “voćni kavijar”. – Kad otvorite plod, iz njega ispadaju male kuglice kao kavijar. Jako fino – kazuje nam dok posjetitelji mobitelima fotografiraju ovu malu tropsku oazu usred Bundeka. Na pitanje može li sve to zaista uspijevati kod nas, odgovara bez razmišljanja: "Sve može uspjeti uz pravilnu brigu". Šulog kaže kako su prošle godine na Floraartu također izazvali velik interes, a za ovu godine već predviđa što bi mogao biti novi hit. – Mislim da će to biti plave banane – govori samouvjereno.

A dok egzotične biljke privlače znatiželjnike, nekoliko koraka dalje svima poznati mirisi lavande, smilja i cvijeća kakvo desetljećima krasi vrtove i balkone. Za štandom obitelji Bocko iz Kapela Podravskih gotovo da nema predaha. Kupci ispituju što najbolje podnosi sunce, što ide na balkon, a što će “preživjeti” ljeto bez puno zalijevanja. – Djed je prvi krenuo s tim, još davno. Poslije je nastavio tata pa onda mi. Nas tri sestre pomažemo koliko možemo – govori Antonija Bocko dok između razgovora slaže teglice.

Na njihovu štandu može se pronaći gotovo sve, od malih sadnica za dva do tri eura do većih visećih biljaka i aranžmana po 15 ili 25 eura. Posebno su tražene tradeskancije i “krunice”, biljke koje mnogi kupuju za balkone jer mogu prezimiti i u zatvorenom prostoru. Tradeskancija, poznata po dugim zeleno-ljubičastim listovima i jednostavnom održavanju, posljednjih je godina postala pravi hit među ljubiteljima biljaka. Voli svijetla mjesta bez jakog direktnog sunca, a zalijevati ju treba tek kada se zemlja osuši. Upravo zato preporučuje je onima koji su početnici u vrtlarstvu.

– Ljudi vole kad nešto lijepo izgleda, a nije komplicirano za održavanje – kaže A. Bocko. Na Floraartu su, dodaje, “oduvijek”. – Ne sjećam se ni svoje prve godine. Odrasla sam ovdje. Kad si mali, samo trčiš među štandovima, a kasnije shvatiš koliko je zapravo posla iza svega – priča. Posljednjih godina najviše ih, kaže, brinu vremenske neprilike. Tuča im je već nekoliko puta uništila plastenike i dio proizvodnje, ali od posla nisu odustali. – Ljudi se uvijek vraćaju cvijeću. Pogotovo ovom “starinskom”. Dalije, klinčići, zonalke... To je klasika koju svi vole – govori.

Da Floraart za mnoge izlagače nije samo proljetni sajam nego obiteljska tradicija koja traje desetljećima, potvrđuje i štand obitelji Bešlić, koje vjerni posjetitelji Floraarta već godinama prepoznaju po kaktusima. Dok Josip Bešlić kupcima objašnjava kako spasiti biljku od truljenja i kako se pravilno brinuti za ove biljke, njegova snaha Katarina pokazuje nam ponudu. Na njihovu štandu mali kaktusi mogu se pronaći već za nekoliko eura, dok za velike primjerke mamilarija, euforbija i sukulenata treba izdvojiti i nekoliko desetaka eura, ovisno o veličini i starosti biljke. Posebno zanimanje privlače mali aranžmani koje sami slažu u dekorativnim posudama – od minijaturnih vrtova za dječje sobe do kaktusa koji posljednjih godina sve češće završavaju i kao zahvalnice na vjenčanjima.

– Ljudi danas vole nešto posebno, ali opet jednostavno za održavanje. Zato kaktusi prolaze odlično – govori K. Bešlić. A među izlagačima koje smo sreli bili su Dragec Povijač i njegova kći Suzana Zember iz Bukovca, čiji su štand i ove godine preplavile hortenzije različitih boja. – I ne pamtim koliko sudjelujem na ovome. Ne sjećam se koja je prva godina bila. Najpopularnije su nam hortenzije, baš su prekrasne.– govori Dragec.