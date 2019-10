Kako prepoznati imate li opasni atmosferski bojler i što trebate poduzeti?

Predstavnici Policijske uprave zagrebačke, Gradske plinare Zagreb i Dimnjačarske obrtničke zadruge upozorili su da kod građana koji se koriste atmosferskim bojlerima postoji rizik od trovanja ugljikovim monoksidom istaknuvši da su u četiri godine zabilježili 71 slučaj trovanja ovim bezbojnim i bezmirisnim plinom. Nisu, međutim, objasnili kako građani mogu razlikovati ovu opasnu vrstu bojlera od ostalih u prodaji ni kako se zaštiti u slučaju da se u njihovim domovima nalazi baš takav – atmosferski. Ta smo pitanja stoga postavili Tihomiru Mihaliću, plinoinstalateru i pročelniku Sekcije plinoservisera i plinoinstalatera Udruženja obrtnika Grada Zagreba.

Koja je, dakle, razlika između opasnog atmosferskog bojlera i ostalih?

Kao prvo, bitno je naglasiti da je i turboplinski bojler, koji se često upotrebljava, također atmosferski, ali razlika je u tome što ovaj o kojem se govorilo ima otvoreno ložište. Kad bi građani otvorili bojler, primijetili bi mali trokutić, odnosno plamenik bojlera. Isto tako, sagnu li se pogledati ispod bojlera dok je uključen, mogu vidjeti mali plamen kako gori. Turboplinski bojler zatvorenog je ložišta i plamenik se ne vidi. Kod njega definitivno ne može doći do curenja monoksida jer je hermetički zatvoren.

Pa kako se onda građani mogu zaštiti ako imaju takvu vrstu bojlera?

Nekoliko je načina. Jedan od njih je vrlo redovito servisiranje i održavanje bojlera u razdoblju najvećeg opterećenja, što je upravo zimi. Može se također ugraditi svojevrsna električna sklopka. Kad korisnik uključi napu u kuhinji ili neki drugi takav ventilator, sklopka onemogućuje rad bojlera i tople vode. To je možda nezgodno rješenje jer svaki put kad napa radi, nema ni tople vode ni grijanja jer je bojler automatski ugašen. No, mislim da je to ipak sretnije rješenje nego da dođe do trovanja i ugrožavanja života.

Ugradnja te sklopke zvuči skupo.

O cijenama se ne može govoriti, jer je riječ o dovlačenju žice od nape sve do bojlera. To može biti brz i jednostavan posao, a možda zahtjeva skidanje pločica, bušenje zidova... Cijeli dan posla. Na tome se temelji i cijena.

Može li se još nešto učiniti da se građani zaštite od opasnog plina?

Najbolje bi bilo prijeći na kondenzacijski bojler. Takozvani turboplinski bojler trenutačno se više ne smije kupovati zbog uredbe Europske unije, pa je moguće kupiti samo kondenzacijski koji je najsigurniji. Međutim, to je skupo, a ako je riječ o stanu u zgradi, svi koji su na istoj "vertikali" do dimnjaka moraju učiniti isto. Prema mojem mišljenju, ti bi se ljudi trebali ujediniti i pokušati dobiti neka sredstva, možda iz Europske unije, da si mogu priuštiti nove i sigurnije bojlere.

