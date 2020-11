Kakav će biti “neklasični” Advent

Ove godine klasičnog Adventa neće biti. Obrtnici će imati tek sedam-osam štandova na Jelačić placu. No bit će kulturnih događanja po raznim institucijama, a i grad će se prigodno osvijetliti i urediti – kazao je gradonačelnik Milan Bandić jučer na Radio Sljemenu, a te su izjave odmah podigle popriličnu strku u medijima.

Neki su prenijeli da se ovogodišnji Advent otkazuje, no to još, može se čuti, nije definirano. A što je konkretno mislio te koji će to obrtnici prodavati u kućicama nije točno specificirao ni Bandić, a iz Grada neslužbeno kažu da će se detalji oko organizacije Adventa znati početkom sljedećega tjedna. U “niskom startu” je i zagrebačka Turistička zajednica, koja je zadužena za organizaciju kulturne ponude.

– Još se čeka konačna odluka Nacionalnog stožera – kažu u TZ-u. No moguće da nekih prepoznatljivih simbola, poput klizališta na Tomislavcu, čuje se također neslužbeno, i neće biti. Činjenica je da radovi na klizalištu još nisu počeli, a već su trebali...