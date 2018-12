Jutro nakon zatvaranja rotora: Očekivale se gužve, a problema zasad nema

Oko 6,30 sati ujutro promet zaobilaznim cestama oko zagrebačkog rotora bio je prohodan. Ni oko 8 sati gužvi nema, promet teče bez problema.

Iz ZET-a javljaju kako tramvajske linije prometuju redovito.

Pogledajte video: Večernjakovi novinari na zagrebačkom rotoru

Situacija na rotoru skroz super! Nma pretjeranih čekanja, ali je zato gužva na obilaznici na čvoru Buzin #prometniservi — Antena Zagreb (@AntenaZgb) December 17, 2018

Zbog pojačanog prometa na svim cestama koje vode prema središtu grada te u zoni radova vezanih za Remetinečki rotor, moguća su kašnjenja pojedinih autobusnih linija. Policija će tijekom cijeloga dana biti na terenu. Nastavit će se tako i idućih dana, poručili su iz Grada.

Pogledajte video obilaznica rotora

"Zbog radova zatvoren je na Remetinečki rotor, na ulasku u grad Zagreb, te se vozi uz novu regulaciju prometa. Vozila teža od 5t ukupne nosivosti i visine veće od 3,5m presumjeravaju se na Buzin. Tijekom jutranjih i poslijepodnevnih vršnih sati upozoravamo na gužve", javlja HAK. Za pomoć oko nove regulacije prometa pomoći će vam HAK-ove interaktivne karte.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, a na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno osobito između čvorova Buzin i Jankomir prema izlazu na čvoru Buzin.

Iz ZET-a su objavili i izmijenjene trase za ukupno 19 autobusnih linija:

110 (Savski most – Botinec), 111 Zagreb (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 164 Zagreb (Savski most – Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 Zagreb (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 169 Zagreb (Savski most – Kupinec), 315 Zagreb, 112 (Savski most – Lučko), 222 (Remetinec – Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) i 165 (Savski most – Klinča Sela).

Linije 109 i 607 također prometuju prema novoj prometnoj regulaciji, ali bez dodatnih izmjena u trasama kretanja. Linija 607 Savski most - Sopot - Savski most prometuje privremeno, do završetka radova, te služi kao supstitucija za obustavljeni tramvajski promet na dionici od tramvajskog okretišta u Sopotu do terminala Savskog mosta.