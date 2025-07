Jedno od najvećih moto prvenstava stiže na poligon Mičevec: Natjecatelja je 82, dolaze iz sedamnaest zemalja

Na Bugatti Rimac Mičevec poligonu uskoro se održava jedno od navećih motosport događaja. Od 11 do 13. srpnja deseci motorista sudjelovat će na 11. Europskom prvenstvu Moto Gymkhana Croatia 2025, povodom čega je održana i konferencija za medije. U prostorijama Centra za posjetitelje u Velikoj Gorici o ovom sportskom događaju govorili su gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Velike Gorice, Maja Toth, a u ime organizatora predsjednik Udruge Moto Gymkhana Croatia, Željko Marinović.

– Zahvaljujem idejnim začetnicima ovoga događanja koji će Velikoj Gorici dati dodatnu dimenziju društvenog i kvalitetnog sadržaja za sve naše sugrađane i posjetitelje iz Velike Gorice, grada Zagreba, cijele Hrvatske i Europe. Nadam se da će naši sugrađani doći na ovog događanje i upotpuniti svoje slobodno vrijeme, rekao je gradonačelnik Krešimir Ačkar i zahvalio organizatorima što su izabrali Veliku Goricu za ovo događanje i naglasio da će Velika Gorica biti na raspolaganju za iduća europska natjecanja, Velika Gorica će vas uvijek otvorenog srca primiti – rekao je gradonačelnik Ačkar.

O važnosti Europskog prvenstva za Zagrebačku županiju, ali i cijelu kontinentalnu Hrvatsku, njenu promociju i turistički značaj, govorila je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, Ivana Alilović. – Nama je želja ojačati turizam Zagrebačke županije, odaslati najljepšu pozivnicu u sve krajeve svijeta jer znamo da će od 11. do 13. srpnja doći sudionici iz sedamnaest zemalja svijeta. Ovo je veliko događanje za nas jer time dobivamo značaj na međunarodnoj karti svijeta u Hrvatskoj i šire. Naglasila je kako ovakve i slične manifestacije potiču cjelokupno gospodarstvo, prvenstveno za domaće OPG-ove. Turisti, natjecatelji ovakvog tipa dnevno troše i od 100 eur, što je u odnosu na prosjek znatno više. Svi su u velikom plusu, od restorana, turističkih djelatnika ne samo u Velikoj Gorici već i u cijeloj Zagrebačkoj županiji – istaknula je.

Prijavljena su 82 natjecatelja iz sedamnaest zemalja. Još uvijek nisu zatvorene prijave, tako da je moguće da se popuni cijela kvota od 99 natjecateljskih mjesta. – Većina natjecatelja dolazi s obitelji pa ne možemo brojiti samo jednog natjecatelja koji dolazi tih dana u Hrvatsku, stižu obiteljski i nastavit će svoj godišnji u Hrvatskoj. U petak 11. srpnja očekujemo goste, cijeli dan će biti neslužbeni treninzi, od devet pa sve do večernjih sati. U subotu, 12. srpnja imamo službene treninge, GP 8, a na tim treninzima natjecatelji najboljim vremenima osiguravaju startnu poziciju za nedjeljno natjecanje.

To je jedinstveni poligon koji je svugdje u svijetu isti. Po njemu se rade startna mjesta, kako tko kreće. U nedjelju 13. srpnja od 9 sati krenut ćemo sa šetanjem kroz poligon. Hodanje poligonom dozvoljeno je na 45 minuta, a prostorom se prolazi dva puta i to jednom ujutro i jednom poslijepodne. Poligon se mora proći bez greške, svaka greška se kažnjava sekundama. Greške mogu biti srušeni čunj, nedovršena radnja ili krivi smjer, primjerice dodir ili rušenje čunja je 1 sekunda. U pravilu to znači da vas jedan čunj može koštati dobrog plasmana, ako govorimo o najboljima, onda je to svakako iza desetog mjesta.

Favoriti su prema statistici Nizozemci, a jedan od razloga njihovog uspjeha je i zatvoren poligon na kojem mogu cijele godine trenirati. Onaj tko ima najbolje vrijeme u prvom odnosno drugom krugu, odnosi pobjedu. Mi smo u osam godina stvorili najveću Gymkhanu u Europi. Osobno mislim kako će ovo Europsko prvenstvo podići ljestvicu organizacije za buduća natjecanja, na što smo iznimno ponosni. Kako bi nastupili na Gymkhana prvenstvu, morate biti član neke od Moto Gymkhane u svijetu ili Europi, ne možete se samo prijaviti i doći natjecati.

Ulaz je sa sve posjetitelje besplatan, posebno će biti zanimljivo vidjeti majstore čunjeva na djelu. Motociklizam nisu samo velike brzine, to je i umijeće vožnje motocikla pri malim brzinama. Svi motocikli nalaze se u jednoj kategoriji, mi smo zbog popularizacije sporta u Hrvatskoj napravili nekoliko kategorija zato što su neki motocikli veći, teži, jači, drugi su opet puno lakši i okretniji. Napravili smo klasu gdje voze samo žene, što je urodilo plodom, trenutačno u udruzi od 120 članova imamo tridesetak vozačica, istaknuo je Željko Marinović.

Drago mi je da Velika Gorica može biti domaćin događanju koje potiče razvijanje vještina u sigurnosti za sve ljubitelje života na dva kotača. Pozivam sve na Mičevec i uživanje u ovom uistinu jedinstvenom adrenalinskom spektaklu, zaključila je direktorica Turističke zajednice Velike Gorice, Maja Toth.