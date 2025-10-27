Javnosti se sutra predstavlja jedna od najvrjednijih zbirki Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Izložba "Savršenstvo evolucije – Razotkrivanje" predstavlja javnosti jednu od najvrjednijih zbirki Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zbirku kornjaša Mikšić koja obuhvaća više od 12.000 predmeta, 1600 vrsta kornjaša i 120 tipskih primjeraka prikupljenih diljem svijeta. Poseban fotografski segment izložbe spaja pak motive kukaca i minerala, stvarajući dojmljiv vizualni dijalog koji potiče promišljanje o povezanosti prirode, umjetnosti i znanosti. Otvorenje je sutra u 19 sati, moći će se razgledati do kraja godine.

Usto, od ovog mjeseca posjetitelji muzeja mogu doživjeti i niz novih multimedijalnih sadržaja u suvremeno opremljenoj dvorani s 3D projekcijskim sustavom. Tamo se, među ostalim, može "letjeti" Mliječnom stazom, "posjetiti" Međunarodnu svemirsku postaju, istražiti moć i dinamiku Sunca, zaviriti u svijet kukaca ili zaroniti u oceanske dubine i susresti grbave kitove, meduze i bića koja svjetlucaju u tami.

U studenome slijedi otvorenje izložbe "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština", posvećene najpoznatijem fosilnom nalazu iz Krapine. Originalni fosil star oko 130.000 godina bit će izložen u posebno izrađenoj zaštitnoj vitrini, uz prateći dokumentarni film i edukativne sadržaje. Izložba, koncipirana tako da bude pristupačna širokoj javnosti, a istodobno znanstveno utemeljena i relevantna za stručnjake, bit će otvorena do 14. prosinca.