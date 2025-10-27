Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
'SAVRŠENSTVO EVOLUCIJE-RAZOTKRIVANJE'

Javnosti se sutra predstavlja jedna od najvrjednijih zbirki Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Foto: Hrvatski prirodoslovni muzej
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
27.10.2025.
u 14:30

Usto, od ovog mjeseca posjetitelji muzeja mogu doživjeti i niz novih multimedijalnih sadržaja u suvremeno opremljenoj dvorani s 3D projekcijskim sustavom.

Izložba "Savršenstvo evolucije – Razotkrivanje" predstavlja javnosti jednu od najvrjednijih zbirki Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zbirku kornjaša Mikšić koja obuhvaća više od 12.000 predmeta, 1600 vrsta kornjaša i 120 tipskih primjeraka prikupljenih diljem svijeta. Poseban fotografski segment izložbe spaja pak motive kukaca i minerala, stvarajući dojmljiv vizualni dijalog koji potiče promišljanje o povezanosti prirode, umjetnosti i znanosti. Otvorenje je sutra u 19 sati, moći će se razgledati do kraja godine.

Usto, od ovog mjeseca posjetitelji muzeja mogu doživjeti i niz novih multimedijalnih sadržaja u suvremeno opremljenoj dvorani s 3D projekcijskim sustavom. Tamo se, među ostalim, može "letjeti" Mliječnom stazom, "posjetiti" Međunarodnu svemirsku postaju, istražiti moć i dinamiku Sunca, zaviriti u svijet kukaca ili zaroniti u oceanske dubine i susresti grbave kitove, meduze i bića koja svjetlucaju u tami.

U studenome slijedi otvorenje izložbe "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština", posvećene najpoznatijem fosilnom nalazu iz Krapine. Originalni fosil star oko 130.000 godina bit će izložen u posebno izrađenoj zaštitnoj vitrini, uz prateći dokumentarni film i edukativne sadržaje. Izložba, koncipirana tako da bude pristupačna širokoj javnosti, a istodobno znanstveno utemeljena i relevantna za stručnjake, bit će otvorena do 14. prosinca.
Ključne riječi
3D projekcija neandertalci kornjaši izložba Zagreb prirodoslovni muzej

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja