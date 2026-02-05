Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSEBNA PRILIKA

Valentinovo uz šampanjac u gondoli: Ne, nije riječ o Veneciji, ovo je ljubav u režiji ZET-a

ZET je pripremio nezaboravno Valentinovo: Romantična vožnja žičarom za dvoje uz spektakularni pogled i šampanjac
Foto: Habljak Matija/PIXSELL
1/8
Autor
Hana Ivković Šimičić
05.02.2026.
u 15:40

Dok se polako penjete prema vrhovima Sljemena, pred vama će se otvoriti očaravajući pogled na Zagreb - savršena kulisa za trenutke koji se pamte cijeli život, opisuju ambijent u gradskom prijevozniku

ZET i ove godine poziva sve zaljubljene da dožive čaroliju "Valentinova u gondoli", a kako se ne bi, kao lani, da događaj prekinu vjetar i druge elementarne nepogode, događaj će se ovog puta održati tijekom cijelog tjedna. Kako navode u gradskom prijevozniku, posebno dekorirane gondole pretvorit će vožnju žičarom u pravu romantičnu bajku.

– Dok se polako penjete prema vrhovima Sljemena, pred vama će se otvoriti očaravajući pogled na Zagreb - savršena kulisa za trenutke koji se pamte cijeli život. Po dolasku na žičaru, parove očekuje čaša pjenušca i još jedno slatko iznenađenje: intiman ručak ili večera, uz mogućnost romantičnog noćenja u Tomislavovom domu, na bazi jednog ili dva polupansiona - ovisno o odabranom paketu – ambijent opisuju u ZET-u. Za one koji, pak, vole zabilježiti ljubav u slici, na Gornjoj postaji bit će postavljen i poseban “photo point” u obliku srca.

U ponudi su četiri paketa za zaljubljene, ovisno o sadržaju koji žele iskusiti. Onaj najjeftiniji, vrijedan 32 eura, uključuje prijevoz žičarom i pjenušac za parove, a drugi najskuplji, koji stoji 80 eura, uz to uključuje i ručak za dvije osobe u restoranu Tomislavov dom. Paket za koji valja izdvojiti 170 eura, obuhvaća i smještaj za dvije osobe u Standard sobi uz jedan polupansion u hotelu Tomislavov dom, a onaj najskuplji, vrijedan čak 280 eura, uključe dva polupansiona. 

– Paket 1 moguće je kupiti izravno na blagajnama žičare. Za Pakete 2, 3 i 4, zbog provjere smještajnih kapaciteta u hotelu Tomislavov dom, potrebno je kontaktirati ZET putem e-maila marketing@zet.hr ili na brojeve telefona: 01/3651 999, 01/3651 669, 01/3651 670. Napominjemo kako se Paket 3 prodaje isključivo za termin sa subote, 14. veljače, na nedjelju 15. veljače, a Paket 4 za termin od petka, 13. veljače, do nedjelje, 15. veljače – napominju u ZET-u. 

Ključne riječi
Sljeme Zagreb ZET Valentinovo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!