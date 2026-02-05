Valentinovo uz šampanjac u gondoli: Ne, nije riječ o Veneciji, ovo je ljubav u režiji ZET-a

ZET i ove godine poziva sve zaljubljene da dožive čaroliju "Valentinova u gondoli", a kako se ne bi, kao lani, da događaj prekinu vjetar i druge elementarne nepogode, događaj će se ovog puta održati tijekom cijelog tjedna. Kako navode u gradskom prijevozniku, posebno dekorirane gondole pretvorit će vožnju žičarom u pravu romantičnu bajku.

– Dok se polako penjete prema vrhovima Sljemena, pred vama će se otvoriti očaravajući pogled na Zagreb - savršena kulisa za trenutke koji se pamte cijeli život. Po dolasku na žičaru, parove očekuje čaša pjenušca i još jedno slatko iznenađenje: intiman ručak ili večera, uz mogućnost romantičnog noćenja u Tomislavovom domu, na bazi jednog ili dva polupansiona - ovisno o odabranom paketu – ambijent opisuju u ZET-u. Za one koji, pak, vole zabilježiti ljubav u slici, na Gornjoj postaji bit će postavljen i poseban “photo point” u obliku srca.

U ponudi su četiri paketa za zaljubljene, ovisno o sadržaju koji žele iskusiti. Onaj najjeftiniji, vrijedan 32 eura, uključuje prijevoz žičarom i pjenušac za parove, a drugi najskuplji, koji stoji 80 eura, uz to uključuje i ručak za dvije osobe u restoranu Tomislavov dom. Paket za koji valja izdvojiti 170 eura, obuhvaća i smještaj za dvije osobe u Standard sobi uz jedan polupansion u hotelu Tomislavov dom, a onaj najskuplji, vrijedan čak 280 eura, uključe dva polupansiona.

– Paket 1 moguće je kupiti izravno na blagajnama žičare. Za Pakete 2, 3 i 4, zbog provjere smještajnih kapaciteta u hotelu Tomislavov dom, potrebno je kontaktirati ZET putem e-maila marketing@zet.hr ili na brojeve telefona: 01/3651 999, 01/3651 669, 01/3651 670. Napominjemo kako se Paket 3 prodaje isključivo za termin sa subote, 14. veljače, na nedjelju 15. veljače, a Paket 4 za termin od petka, 13. veljače, do nedjelje, 15. veljače – napominju u ZET-u.