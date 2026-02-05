Naši Portali
Želite upoznati gospona Fulira, Žuži Jelinek ili Zagorku? Idući vikend trk u Muzej grada Zagreba

Foto: Muzej grada Zagreba
05.02.2026.
u 14:48

Na ovogodišnjim Živim slikama posjetitelje očekuju i poznati ljubavni parovi, neki od njih su Šenoini Dora Krupićeva i Pavao Gregorijanec Crna kraljica Barbara Celjska i Žigmund Luksemburški, krvnik Valentin i optužena Dorotea.

I ove godine, Muzej grada Zagreba priređuje edukativnu manifestaciju "Žive slike". Riječ je o programu koji Muzej organizira više od dva desetljeća, zadnjeg vikenda fašnika, po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća. Program se, objašnjavaju organizatori, temelji na konceptu "oživljene povijesti". Djelatnici Muzeja, vanjski suradnici i prijatelji Muzeja u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba, odjeveni u vjerodostojne povijesne kostime izrađene prema predlošcima s portreta i fotografija iz muzejskog fundusa.

Među ostalim povijesnim ličnostima, u stalnom postavu Muzeja s posjetiteljima razgovaraju i povijesne događaje tumače, Hermann Bollé, barunica Ana Marija Rauch, ilirac Ljudevit Gaj, novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka, krojačica Žuži Jelinek, gospon Fulir, animirani lik profesor Baltazar i brojni drugi.

Na ovogodišnjim Živim slikama posjetitelje očekuju i poznati ljubavni parovi, neki od njih su Šenoini Dora Krupićeva i Pavao Gregorijanec Crna kraljica Barbara Celjska i Žigmund Luksemburški, krvnik Valentin i optužena Dorotea. Posjetitelji će upoznati i povijesne ličnosti povezane s aktualnom, u stalni postav integriranom izložbom "Česi Zagrebu / Zagreb Česima". Neki od njih su biskup Duh, Žigmund Luksemburški, Sofija Jelačić, Rupert Melkus i Branka Kincl.

Na drugom katu, na izložbi "Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)" posjetitelji će upoznati šankericu i Antuna Gustava Matoša, a mogu se i pridružiti napetoj igri kartaša. "Žive slike" bit će održane 14. i 15. veljače kada će Muzej grada Zagreba biti otvoren od 11 do 14 sati. Cijena ulaznice je 1 euro po osobi, a za djecu do 7 godina ulaz se ne naplaćuje.

Muzej se, kao i svake godine, prilagođava i posjetiteljima s invaliditetom te je za njih i njihovu pratnju program besplatan. Također, bit će organizirana grupna vodstva u subotu i u nedjelju, od 12 sati. Laganim tempom obići će se cijeli postav i upoznavati "Žive slike" sve do 14 sati.

Prevoditelji za hrvatski znakovni jezik bit će na raspolaganju u subotu od 12 sati. Vodstvo je u nedjelju, 15. veljače, od 12 sati planirano bez prevoditelja na znakovni jezik, za sve koji ne trebaju uslugu prevođenja, objašnjavaju iz Muzeja.
