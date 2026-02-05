FOTO Buktinja u Zagrebu, gorjeli automobili: Policija objavila detalje

Danas  oko 2.20 sati u Dubravi u Ulici Jasena u Retkovcu, na parkiralištu, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar osobnog automobila.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Požar se proširio i oštetio osobni automobil marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 39-godišnjaka.
Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalna šteta nije utvrđena. Očevid slijedi.
