FOTO Buktinja u Zagrebu, gorjeli automobili: Policija objavila detalje
Danas oko 2.20 sati u Dubravi u Ulici Jasena u Retkovcu, na parkiralištu, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar osobnog automobila.
Požar se proširio i oštetio osobni automobil marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 39-godišnjaka.
Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalna šteta nije utvrđena. Očevid slijedi.
