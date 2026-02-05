FOTO Godina je 2026., a pogledajte preko čega u ovoj zagrebačkoj ulici djeca idu u školu: 'Nema pločnika, a poplava je'

– Neće ta odvodnja, bojim se, ni za deset godina – kaže nam Ivan Iličić, član Mjesnog odbora Sveta Klara. Stanovnici ove zagrebačke četvrti, kaže, već godinama muku muče s vodom koja se zadržava na kolnicima nakon što padne kiša. – Na jednom djelu ulice Kralji sami su postavili blokove i daske kako bi im djeca mogla doći do škole, to je sramotno – upozorava Iličić.

No, napominje, da je bar problem samo u jednoj ulici. – Velik je popis, a među njima je i glavna ulica. Prošle godine smo ju asfaltirali, a nema ni rubnjaka, ni nogostupa ni odvodnje – ističe. Mjesni odbor, dodaje, već tri godine, koliko je on vijećnik, pokušava odvodnju ubaciti u plan komunalnih akcija, a odgovor koji dobiju je, kaže, "bit će, bit će".

– Mi u nedogled ponavljamo te zahtjeve, no ništa se ne poduzima. A stanovnici su, normalno, ogorčeni i ljuti, prvo na nas pa onda na sve druge. Oni ne znaju da to nije u ingerenciji MO-a, mi damo prijedlog, ali ne odlučujemo o tome – objašnjava Iličić. Ipak, kaže, razumije ih, jer čim malo više kiše padne moraju zvati vatrogasce jer su im dvorišta u potpunosti potopljena. – Dođe mi da sam naspem nekoliko kamiona pijeska, barem da djeca mogu normalno do škole – kaže.