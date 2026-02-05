Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U SVETOJ KLARI

FOTO Godina je 2026., a pogledajte preko čega u ovoj zagrebačkoj ulici djeca idu u školu: 'Nema pločnika, a poplava je'

Foto: Ivan Iličić/Privatna arhiva
1/2
Autor
Nikolina Orešković
05.02.2026.
u 15:44

Mjesni odbor, kaže Ivan Iličić već tri godine, koliko je on vijećnik, pokušava odvodnju ubaciti u plan komunalnih akcija, a odgovor koji dobiju je, kaže, "bit će, bit će".

– Neće ta odvodnja, bojim se, ni za deset godina – kaže nam Ivan Iličić, član Mjesnog odbora Sveta Klara. Stanovnici ove zagrebačke četvrti, kaže, već godinama muku muče s vodom koja se zadržava na kolnicima nakon što padne kiša. – Na jednom djelu ulice Kralji sami su postavili blokove i daske kako bi im djeca mogla doći do škole, to je sramotno – upozorava Iličić. 

No, napominje, da je bar problem samo u jednoj ulici. – Velik je popis, a među njima je i glavna ulica. Prošle godine smo ju asfaltirali, a nema ni rubnjaka, ni nogostupa ni odvodnje – ističe. Mjesni odbor, dodaje, već tri godine, koliko je on vijećnik, pokušava odvodnju ubaciti u plan komunalnih akcija, a odgovor koji dobiju je, kaže, "bit će, bit će".

– Mi u nedogled ponavljamo te zahtjeve, no ništa se ne poduzima. A stanovnici su, normalno, ogorčeni i ljuti, prvo na nas pa onda na sve druge. Oni ne znaju da to nije u ingerenciji MO-a, mi damo prijedlog, ali ne odlučujemo o tome – objašnjava Iličić. Ipak, kaže, razumije ih, jer čim malo više kiše padne moraju zvati vatrogasce jer su im dvorišta u potpunosti potopljena. – Dođe mi da sam naspem nekoliko kamiona pijeska, barem da djeca mogu normalno do škole – kaže. 
Ključne riječi
Zagreb odvodnja Sveta Klara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!