U Zagrebu lift za zgradu za trećinu cijene! Evo kako i kome se javiti

Lift u zgradi za trećinu cijene? U Zagrebu može, nakon što je Ministarstvo graditeljstva donijelo program kojim sufinancira ugradnju dizala u zgrade više od tri kata s 30 posto, a onda Grad "dodao" još 30. Ali idemo ispočetka. Program ugradnje dizala, koji će se provoditi kroz javne pozive jednom godišnje, donijela je Vlada, a prvi se očekuje u ožujku.

Prema procjenama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje je Program pripremalo, u Hrvatskoj postoji oko 17.000 zgrada s tri ili više katova koje nemaju ugrađeno dizalo, dok se procjenjuje da bi se u Program moglo uključiti oko 15.000 višestambenih zgrada jer ugradnja dizala neće biti moguća u svim objektima, ponajprije zbog građevinskih ograničenja i financijske zahtjevnosti zahvata, pri čemu je u velikom broju slučajeva potrebna i građevinska dozvola.



Pravo na sudjelovanje u Programu imaju isključivo stambene ili stambeno-poslovne zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika, pri čemu suvlasnici fizičke osobe moraju imati većinski suvlasnički udio. Zgrada u pravilu mora imati najmanje tri kata, no iznimno se mogu prijaviti i niže zgrade ako u njima živi suvlasnik ili član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom s najmanje 80-postotnim tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta ili osoba III. ili IV. stupnja funkcionalnog oštećenja koje se odnosi na tjelesno oštećenje. Dodatni uvjeti za prijavu uključuju izrađen glavni projekt ugradnje dizala, osigurana sredstva za vlastiti udio u troškovima te suglasnost natpolovične većine suvlasnika.



Iz državnog proračuna sufinancirat će se jedna trećina ukupnih troškova ugradnje dizala, dok u financiranju mogu sudjelovati i jedinice lokalne samouprave. Njihov udio imat će ključnu ulogu u obuhvatu Programa, a prednost će imati one koje osiguraju veći postotak sufinanciranja. U tom je kontekstu Grad Zagreb u proračunu za 2026. godinu osigurao milijun eura za sufinanciranje trećine troškova ugradnje dizala u stambenim zgradama. Preostali dio sredstava osiguravat će zajednice suvlasnika, uz sufinanciranje Republike Hrvatske.



Gradsko sufinanciranje obuhvaća sve stvarne troškove projekta, uključujući izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni građevinski i/ili strojarski nadzor te ostale nužne usluge predviđene glavnim projektom. Prema procjenama, prosječna cijena ugradnje unutarnjeg dizala iznosi oko 63.000 eura bez PDV-a, dok ugradnja vanjskog dizala u prosjeku stoji oko 100.000 eura bez PDV-a.

U državnom proračunu za Program ugradnje dizala planirana su sredstva u iznosu od dva milijuna eura u 2026. godini te tri milijuna eura u 2027. godini. Lista prvenstva utvrđivat će se prema transparentnom sustavu bodovanja koji uključuje katnost zgrade, broj osoba s invaliditetom, starijih od 65 godina, trudnica i djece koji u njoj žive, stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave i njezin doprinos sufinanciranju, kao i cijenu ugradnje dizala. Dodatni bodovi dodjeljivat će se zgradama koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline.



Prvi javni poziv trajat će 180 dana kako bi se omogućilo sudjelovanje i zgradama koje još nemaju svu potrebnu dokumentaciju. Pozivi će se ponavljati svake godine, a zgrade koje jednom uđu na listu prvenstva na njoj će ostati do realizacije projekta. Sredstva će se isplaćivati unaprijed na račun zajednice suvlasnika nakon potpisivanja ugovora s državom, a rok za dovršetak radova iznosit će 24 mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatnih 18 mjeseci. Program ugradnje dizala zamišljen je kao trajna mjera s ciljem dugoročnog poboljšanja kvalitete stanovanja, osobito za starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti kojima se želi omogućiti što dulji i sigurniji ostanak u vlastitim domovima.