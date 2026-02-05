Ministrica Vučković reagirala na Tomaševićevu objavu o CGO-u: 'Nedostaje mu srama'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković reagirala je na objavu gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića u kojoj je pozvao građane da se pridruže "borbi protiv institucionalnog nasilja Andreja Plenkovića i HDZ-a" nakon što je Ministarstvo dalo pozitivno mišljenje o zahvatu Centar za gospodarenje otpadom Zagreb.

U objavi na Facebooku, M. Vučković podsjeća da je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš upravni postupak koji provodi neovisno i stručno povjerenstvo, a potpisuje ga nadležni službenik Ministarstva. Naglasila je da postupak neovisnog tijela ne može biti oblik institucionalnog nasilja.

"Da Andrej Plenković i HDZ provode institucionalno nasilje, ne bi neovisno povjerenstvo ministarstva završilo postupak u najkraćem mogućem roku. Dok je, primjerice, gradonačelniku trebalo više od godinu i pol dana samo da prihvati zahtjeve savjetodavnog tijela EK o potrebnim izmjenama studije izvodljivosti investicije.

Da HDZ i Andrej Plenkovic provode institucionalno nasilje, ne bismo, nakon što Grad Zagreb nije uspio pripremiti na vrijeme projektno-tehničku dokumentaciju za projekt temeljite obnove i proširenja mreže vodovoda i odvodnje, osigurali dodatan novac (riječ je o stotinama milijuna eura) te godinu dana svaki četvrtak stajali na raspolaganju gradonačelniku i njegovom timu i pomogali mu rješavati imovinsko-pravne odnose. Da je obratno, baš nikad, nikad ova ekipa ne bi tako radila.

No, nama su interesi građana Zagreba iznad svega. Činjenica da u komentarima objave o brzom završetku upravnog postupka u ministarstvu objavljuje neistine o institucionalnom nasilju HDZ-a, meni ukazuje da Tomislavu Tomaševiću, pored toga što je zabranitelj koji vidi nepostojeće ustaše u državi koja se smatra najsigurnijom u Europi — očito nedostaje srama", napisala je ministrica.