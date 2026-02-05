FOTO Isto parkirališno mjesto u Zagrebu iscrtano i bijelim i žutim linijama, ima i oznaku za taksi i za invalidnost. Tko tu parkira?

U najmanju ruku, neobično, parkirališno mjesto nalazi se na križanju ulica Dragutina Domjanića i Armina Šrapca, prema rotoru Petrova. Budući da se izmjenjuju izblijedjele bijela i žuta boja, a u blizini je i znak za taksi stajalište, nije baš jasno je li riječ o "običnom" mjestu pod naplatom, o mjestu za parkiranje osoba s invaliditetom ili, pak, o taksi stajalištu.

Zbunilo je to i našeg čitatelja koji je išao u ljekarnu ispred koje se i nalazi parkirališno mjesto. – Osoba sam s invaliditetom i nisam bio siguran mogu li tu stati jer je na cesti poluisprana oznaka. Vidim žutu, ali vidim i bijelu boju pa onda i znak za taksi, ali niti jedan nije bio parkiran tamo – objašnjava nam dodajući kako mu se čini da što je ispravno "valjda ovisi o tumačenju komunalnih redara".