FOTO Prevozio ruksak ne sluteći što je u njemu, a onda je policija zavirila unutra

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i promet droga, zagrebačka i varaždinska policija provele su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom. Sumnja se, kažu iz PUZ-a, da je osumnjičeni s ciljem proizvodnje i preprodaje, na za sada neutvrđeni način nabavljao veće količine konoplje koju je potom skrivao i vagao u obiteljskoj kući, gospodarskim objektima i drugim prostorijama na području Novog Zagreba, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Također, sumnja se da je 22-godišnjak prethodno dogovorio prodaju na području Varaždina, nakon čega je 2. veljače preko mobilne aplikacije za prijevoz i putovanja rezervirao vozilo i vozača za prijevoz ruksaka na područje Varaždina. Tijekom redovne policijske ophodnje na benzinskoj postaji, policijski službenici su istog dana u poslijepodnevnim satima uočili vozača te u ruksaku pronašli 457,1 gram konoplje.

A slijedećeg je dana, obavljenom pretragom kuće, objekata i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni na području Novog Zagreba pronađeno 85 grama konoplje uz dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.