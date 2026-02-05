Naši Portali
JAVLJAJU IZ PUZ-A

FOTO Prevozio ruksak ne sluteći što je u njemu, a onda je policija zavirila unutra

VL
Autor
Večernji.hr
05.02.2026.
u 14:23

Sumnja se da je 22-godišnjak prethodno dogovorio prodaju na području Varaždina, nakon čega je 2. veljače preko mobilne aplikacije za prijevoz i putovanja rezervirao vozilo i vozača za prijevoz ruksaka na područje Varaždina.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i promet droga, zagrebačka i varaždinska policija provele su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom. Sumnja se, kažu iz PUZ-a, da je osumnjičeni s ciljem proizvodnje i preprodaje, na za sada neutvrđeni način nabavljao veće količine konoplje koju je potom skrivao i vagao u obiteljskoj kući, gospodarskim objektima i drugim prostorijama na području Novog Zagreba, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao.

Također, sumnja se da je 22-godišnjak prethodno dogovorio prodaju na području Varaždina, nakon čega je 2. veljače preko mobilne aplikacije za prijevoz i putovanja rezervirao vozilo i vozača za prijevoz ruksaka na područje Varaždina. Tijekom redovne policijske ophodnje na benzinskoj postaji, policijski službenici su istog dana u poslijepodnevnim satima uočili vozača te u ruksaku pronašli 457,1 gram konoplje.

A slijedećeg je dana, obavljenom pretragom kuće, objekata i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni na području Novog Zagreba pronađeno 85 grama konoplje uz dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge te novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
Ključne riječi
preprodaja dorge konoplja Zagreb droga

