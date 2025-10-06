Naši Portali
ZAPRIMLJENO 76 TIJELA LJUBIMACA

Iza Spomengaja najuspješniji mjesec u povijesti: Sve više Hrvata bira ukop ljubimaca

VL
Autor
Večernji.hr
06.10.2025.
u 15:15

Vidimo da ljudi sve više razmišljaju o tome što će učiniti s tijelom ljubimca te ovisno o svojim preferencijama odabiru ukop tijela ili njegovu kremaciju, rekao je Tomislav Baća, voditelj Spomengaja.

Iza Spomengaja, groblja i krematorija za kućne ljubimce u Zagrebu, najuspješniji je mjesec u njegovoj povijesti. Tijekom rujna zaprimio je čak 76 tijela ljubimaca. Prethodni rekord ostvaren je u kolovozu 2021. godine. U tom je mjesecu Spomengaj zaprimio 71 tijelo ljubimca.

– Izuzetno mnogo posla imali smo u lipnju, srpnju i kolovozu, no rujan je dodatno odskočio potražnjom za našim uslugama. Ta činjenica potvrđuje da se u Hrvatskoj mijenja odnos građana prema smrti ljubimaca. Tijekom ljeta naše su usluge dosta naručivali turisti kojima je ljubimac uginuo tijekom ljetovanja, a prošli mjesec naručitelji naših usluga u prvom su redu bili ljudi iz naše zemlje. Zbog toga su više naručivane i usluge pohranjivanja posmrtnih ostataka ljubimaca na našem groblju. Obavili smo osam ukopa. U pet smo slučajeva urnu s pepelom ljubimca pohranili u kasetu, a u tri smo slučaja organizirali ukop tijela ljubimca u grobno mjesto. Vidimo da ljudi sve više razmišljaju o tome što će učiniti s tijelom ljubimca te ovisno o svojim preferencijama odabiru ukop tijela ili njegovu kremaciju – rekao je Tomislav Baća, voditelj Spomengaja.

Dodao je da u Hrvatskoj ne postoje običaji vezani uz oproštaj od ljubimca, no da se polako razvijaju. Tako su građani koji ljubimce smatraju članovima obitelji, neke običaje vezane uz smrt ljudi preslikali na oproštaje od ljubimaca. Primjerice, organiziraju posljednji ispraćaj ljubimca te posjećuju Spomengaj uoči Svih svetih i na taj blagdan.
Ključne riječi
Zagreb ljubimci Spomengaj

