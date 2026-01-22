Istaknuti obrtnici dobili priznanja, neki uspješno rade i više od pola stoljeća

U Obrtnom domu 17. prosinca održana je svečana skupština Udruženja obrtnika grada Zagreba. Riječ je o okupljanju koje se tradicionalno održava krajem godine, a na kojemu se dodjeljuju priznanja istaknutim zagrebačkim obrtnicama i obrtnicima, pojedincima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u zagrebačkom obrtništvu i unaprijedili svoje struke. Upravo oni svojim vještim rukama grade, popravljaju i kreativno oblikuju svakodnevicu našeg grada.

Predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti na početku je pozdravio obrtnike i uzvanike.

– Naše Udruženje broji više od 20 tisuća članova i najveće je u zemlji. To je razlog zašto moramo biti odgovorni i pružati dobar primjer drugima. No isto je tako važno da kao perjanica cijelog našeg sustava budemo oni koji uvode inovacije i promiču napredak jer bez napretka nema budućnosti. Moramo vratiti povjerenje u komorski sustav i to je zadatak koji stoji pred našom generacijom. Naši obrtnici moraju znati da iza sebe imaju jedan sustav koji ih prati i štiti njihove interese. Mi smo ovdje zbog obrtnika i toga moramo biti svi zajedno svjesni – poručio je Zanetti.

Naglasio je kako su obrtnici nositelji tradicije i inovacija koji svojom predanošću i umijećem čine ovaj grad ljepšim.

– Ovim putem želim izraziti iskrenu zahvalnost za vaš trud i doprinos razvoju našega grada i zajednice. Zahvaljujem vam što ste ostali ovdje, što ste preživjeli izazove pandemije, inflacije i promjena na tržištu, i što svakodnevno zapošljavate mlade ljude, dajete im priliku da uče i rastu. Vi ste ti koji čuvate radna mjesta u našim kvartovima, podržavate lokalnu ekonomiju i činite da se osjećamo povezano. Na kraju, želim vam čestitati na svim vašim uspjesima i poželjeti vam još mnogo dana ispunjenih zadovoljstvom. Vi ste ponos naše zajednice! Hvala vam od srca za vaš rad, za vašu strast i za to što Zagreb činite boljim mjestom za život – zaključio je predsjednik Udruženja.

Priznanje za doprinos u organizaciji i promidžbi obrtničke modne revije Zlatna igla Zagreba uručeno je Branki Jengić. Obrtnička modna revija jedna je od najdugovječnijih modnih manifestacija u ovom dijelu Europe i neizbrisiv je simbol hrvatske modne baštine. Njezina sentimentalna vrijednost posebno je velika za obrtnike, koji su je godinama gradili, čuvali i nadograđivali, pretvarajući je u platformu za mlade talente i održivu modu. Nagradu su gospođi Jengić uručili predsjednik Produkcijskog tima Zlatne igle Tomislav Kuna i predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti.

Ivan Prgomet, vlasnik frizerskog obrta Ivica, primio je priznanje za više od 50 godina rada u struci. Ovaj je zagrebački obrtnik u svom dugogodišnjem profesionalnom putu ostavio dubok i prepoznatljiv trag u razvoju frizerske struke te očuvanju tradicijskih obrta. Svojim radom i stručnošću utjecao je na jačanje ugleda struke, obučavajući generacije mladih frizera i sudjelujući u humanitarnim akcijama poput besplatnih stilizacija za socijalno ugrožene. Tijekom niza godina aktivno je sudjelovao u radu tijela Udruženja, dajući svoj doprinos kao vrijedan suradnik, savjetnik i pokretač inicijativa. Nagradu mu je uručio predsjednik Udruženja Ivica Zanetti.

Priznanje za aktivno obavljanje obrta više od 20 godina, Zlatnu diplomu Udruženja obrtnika grada Zagreba, primili su Miroslav Dvojak, vlasnik obrta za dimnjačarske usluge Dvojak, Slavo Jukić, vlasnik obrta za završne radove u graditeljstvu Kamen-mont, Tihomir Ćubela, vlasnik građevinskog obrta TT interijeri, Zdravko Crnarić, vlasnik stolarskog obrta Memento i Zdravko Šenjug, vlasnik obrta za tapetariju i stolariju Šenjug.

Ovi obrtnici, svaki sa svojom specijalnošću, predstavljaju srž zagrebačkog obrtništva, gdje preciznost susreće kreativnost u svakodnevnoj praksi. Priznanja su im uručili predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar te potpredsjednici Udruženja Alma Jatić Hasanbegović i Miljenko Milanović.

Predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar naglasio je kako su obrtnička zanimanja trenutačno "in", posebno među mladima koji traže stabilnost i samostalnost.

– To je ono za što se mi borimo, a lanjski upisi u srednje strukovne škole pokazali su da smo na dobrom putu. Zagrebački obrtnički sajam prošle je godine posjetilo sedam tisuća djece, koja su imala priliku upoznati se s više od 60 obrtničkih zanimanja. Okosnica ove manifestacije je Udruženje obrtnika grada Zagreba. Važno nam je i da nam obrtnici dolaze i koriste usluge koje nudi komorski sustav. To je i njegova uloga, da bude savjetodavna služba obrtnicima – rekao je Trojnar. Dodao je da se u 2026. očekuje još veći rast upisa u obrtničke škole.

Platinasta diploma Udruženja obrtnika grada Zagreba za više od 30 godina rada u vlastitom obrtu dodijeljena je Stjepanu Crljenu, vlasniku dimnjačarskog obrta Dimić, Damiru Židaniću, vlasniku obrta za usluge i trgovinu Ines, Krunoslavu Baliji, vlasniku obrta za vođenje poslovnih knjiga ABT, Damiru Prašničkom, vlasniku obrta Stolarija Prašnički, Željku Krčeku, vlasniku obrta za servis Krček i Stjepanu Ruždjaku, vlasniku obrta za preradu plastičnih masa Termoplast. Priznanja su im uručili ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva Marija Vukelić i potpredsjednik Udruženja Zoran Brdar.

Ivani Šajatović, vlasnici obrta za frizerske usluge Leona, dodijeljena je Brončana plaketa s pisanim priznanjem za doprinos u razvoju i promidžbi obrtništva te unaprjeđenje struke, a uručili su je potpredsjednici Udruženja obrtnika Antonija Tretinjak i Damir Marković.

Zlatnu plaketu s priznanjem za dugogodišnji rad, poslovne uspjehe i doprinos razvoju obrtništva u cjelini dobili su Hata Novalija, vlasnica frizerskog salona Cool, Snježana Barilović, vlasnica obrta Papirus i Marijan Jantolek, vlasnik postolarskog obrta Marijan. Priznanje su zajednički laureatima uručili predsjednik Udruženja Ivica Zanetti, zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je kako mu čast i zadovoljstvo nazočiti svečanoj sjednici Udruženja obrtnika grada Zagreba. U ime Grada Zagreba čestitao je svim zagrebačkim obrtnicima na promicanju identiteta i vrijednosti, a posebno onima koji su nagrađeni.

– Svjesni smo da su obrtnici temelj gospodarstva u našem gradu. Jedan su od najvažnijih segmenata malog i srednjeg poduzetništva, koji ima ključnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta. Samo u Zagrebu danas imamo više od 27 tisuća obrtnika, što je više od 20 posto ukupnog broja obrtnika u našoj zemlji. Te brojke rastu iz godine u godinu, a samo u zadnje dvije godine broj obrta povećao se za 23 posto. Obrtnici imaju ključnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta i poticanju inovacija te u čuvanju tradicije jer uz gospodarski doprinos također daju izniman doprinos turističkoj i kulturnoj slici Zagreba – istaknuo je predstavnik Grada Zagreba.

Dotaknuo se i obnove Zagreba nakon potresa, jednog od najvećih izazova i istodobno najvećih razvojnih procesa u novijoj povijesti grada.

– Obnova nije samo građevinski zahvat, ona je prilika za povratak života u grad, za jačanje lokalnog gospodarstva i za očuvanje zagrebačkog identiteta. U tom procesu upravo obrtnici imaju nezamjenjivu ulogu, od građevinskih i instalaterskih obrta, preko restauratorskih, stolarskih, kovačkih i drugih specijaliziranih zanimanja, do brojnih uslužnih obrta koji prate svakodnevni ritam grada. Vaš rad, znanje i iskustvo ključni su za obnovu, razvoj i napredak Zagreba – poručio je zamjenik gradonačelnika.

Korlaet je podsjetio da je za javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2026. iz proračuna osigurano 1,600.000 eura, s fokusom na digitalne i ekološke inicijative.

– Prvi se put javni pozivi raspisuju krajem godine za aktivnosti koje će se provoditi u 2026. kako bi se poduzetnicima i obrtnicima omogućilo pravodobno planiranje i priprema za sljedeću godinu – zaključio je zamjenik gradonačelnika.

S njime se složio i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić, koji je istaknuo kako je obrtništvo u Zagrebu dokazano rastući segment gospodarstva.

– Vratimo li se u ne tako daleku prošlost, u 2016. godinu, tada smo u Zagrebu imali oko 12 tisuća aktivnih obrta. Danas, prema zadnjim podacima iz 2025., možemo s ponosom reći da taj broj iznosi 27.636 aktivnih obrta. To je skok od gotovo 130 posto od 2016. do danas. To se nekako i podudara s mandatom vlade Andreja Plenkovića. Samo u prošloj godini broj obrta u Zagrebu porastao je za 2600, a to je negdje oko 11 posto. To su stvarno impozantne brojke. I to se sigurno ne bi dogodilo da nije bilo određenih zakonskih intervencija po više osnova – kazao je Milatić.

Dodao je kako je to što danas u Hrvatskoj imamo 135.000 obrtnika dobra vijest, kao i podatak kako je u njima zaposleno oko 230 tisuća ljudi.

– Veseli me i podatak da udio žena vlasnica obrta u Zagrebu iznosi visokih 43 posto, što ja znatno iznad nacionalnog prosjeka. Među zaposlenima u zagrebačkim obrtima žene čine većinu od 54 posto. Zagrebački obrtnici su moderni i inkluzivni – zaključio je državni tajnik.