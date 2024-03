Idućeg vikenda naučite sve o urbanom vrtlarenju na Festivalu urbana džungla

Od 23. do 24. ožujka održat će se Festival Urbana džungla koji nije samo proslava zelenila i prirodne ljepote već i promicanje održivih životnih navika koje su ključne za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene. U svjetlu sve izraženije klimatske krize, koja pogađa i Hrvatsku povećavajući rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta i utječući na biodiverzitet, festival “Urbana džungla” služi kao podsjetnik na to koliko je važno djelovati odgovorno prema prirodi koja nas okružuje.

Cilj festivala je osvijestiti zajednicu o važnosti održivih navika koje doprinose smanjenju našeg otiska na okoliš i pomažu nam se prilagoditi promjenama koje su već tu. Kroz različite aktivnosti i radionice, želimo pokazati kako nismo bespomoćni i da malim promjenama u svakodnevnom životu možemo napraviti razliku.

Razmjena sjemena predstavlja početak nove ere vrtlarenja, gdje dijeljenjem biljaka promičemo raznolikost i otpornost naše flore.

Radionice prirodne kozmetike, veganske kuhinje i bojanja tkanina prirodnim bojama su primjeri kako se možemo brinuti o sebi i našem okolišu bez nepotrebnog zagađenja.

Balkonski vrtovi prilagođeni klimatskim promjenama i uzgajanje bobičastog voća su praktične radionice koje nas uče kako se prilagoditi i otpornije uzgajati biljke u našim domovima, dok mindfulness u vrtu naglašava važnost mentalnog zdravlja u borbi protiv stresova koje donosi klimatska kriza.

Radionice su besplatne za studente, nezaposlene i depriviligirane.

Pridružite nam se na festivalu “Urbana džungla” i postanite dio pokreta prema zelenijoj, svjesnijoj i održivijoj budućnosti. Zajedno možemo napraviti promjenu i pokazati koliko biljke zaista mogu činiti nas i naš planet sretnijima. Vidimo se u srcu zelene revolucije!

PROGRAM DOGAĐANJA



23.3. 2024. (SUBOTA)



VRTNI CENTAR FLORA (IV Resnik 30)



12:00-13:30 UZGAJANJE BOBIČASTOG VOĆA BY ANDREJA ČOH



14:00-15:30 HRANA U TEGLI BY KRISTINA BOKANIĆ



24.3. 2024. (NEDJELJA)



ZELENI INKUBATOR (Medulićeva 6)



9:30 – 10:00 TOUR (1) KROZ URBANE VRTOVE & ZELENI POGON BY ANDREJA ČOH



13:00 – 13:30 TOUR (2) KROZ URBANE VRTOVE & ZELENI POGON



BOTANIČKI VRT PMF-a (Trg Marka Marulića 9A)



9:00-15:00 RAZMJENA SJEMENA



9:15-10:15 MINDFULNESS U VRTU BY MAJA ČERIĆ



10:00-12:00 PRIRODNA KOZMETIKA BY GORDANA ŠEB



10:30 – 12:00 BOTANO TOUR BY DR.SC. VANJA STAMENKOVIĆ



12:15 – 14:15 PRIRODNO BOJADISANJE BY ANDREA DOKMANOVIĆ



14:30 – 16:00 – VEGANSKA KUHINJA BY SANJA BILAS

Sponzori Festivala: PPD, Vrtni centar Flora

Organizator: Zeleni inkubator