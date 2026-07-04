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POLICIJA GA NIJE OBESHRABRILA

Dostavljač dizao desnicu, vrijeđao i prijetio prosvjednicima na skupu molitelja u Zagrebu

Zagreb: Prosvjednici protiv molitelja na glavnom trgu
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 13:24

Muškarac se na kraju biciklom zaputio u smjeru Praške ulice, a sam incident trajao je oko dvije minute.

Prva je subota u srpnju, što znači da su se na glavnom zagrebačkom trgu tradicionalno okupili molitelji, a s druge strane i prosvjednici. Oko molitelja koji se inače nalaze u označenom prostoru, stajale su žene koje su im se pridružile u molitvi, ali im ulazak u ograđeni dio nije bio dopušten. A kao i svaki put do sada, prisutan je bio i veći broj policajaca.

Na samom kraju, oko 9.30, došlo je do incidenta kada se dostavljač hrane na biciklu približio skupini prosvjednika s bubnjevima, piše Jutarnji. Dizao je desnicu i zaurlao: "Živio Hitler" okupljenima, a zatim počeo jednoj osobi prijetiti kako će je prebiti palicom. Jutarnji piše i kako nije mario što se oko njega nalaze policajci. Dapače, sam ih je počeo tražiti da bi im rekao kako će ljude tući palicom. Policajci ga nisu zaustavili dok je dovikivao prijetnje i uvrede,  fizički obračun je izbjegnut, a jedan službenik ga je cijelo vrijeme snimao. Muškarac se na kraju biciklom zaputio u smjeru Praške ulice, a sam incident trajao je oko dvije minute.
FOTO Molitelji se okupili na Trgu, pridružilo im se nekoliko žena. Stigli i prosvjednici, nosili su transparente
Zagreb: Prosvjednici protiv molitelja na glavnom trgu
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Ključne riječi
prosvjednici Zagreb Trg bana Jelačić molitelji

Komentara 5

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VA
VanjaPlank
13:33 04.07.2026.

Nisu to prosvjednici, to su huškači i provokatori bolesnih woke ideologija koji jako dobro žive iz izvlačenja državnih novaca za svoje udruge. Poslije glume žrtvu kad im netko odgovori

JF
Jure_Francetić
14:04 04.07.2026.

Vidiš što ti je profesionalac, čak se nije htio dugo zadržavati da se hrana koju dostavlja nebi ohladila ! Svaka ti čast momčino, trebao si ako ništa drugo, barem jednog prosvjedničića u duginim bojama raspaliti po šupljoj tikvi !

SI
siskic
13:37 04.07.2026.

jel tu netko bio priseban pa da ovom bezkičmenjaku nabaci luđačku košulju?

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