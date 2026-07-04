Dostavljač dizao desnicu, vrijeđao i prijetio prosvjednicima na skupu molitelja u Zagrebu

Prva je subota u srpnju, što znači da su se na glavnom zagrebačkom trgu tradicionalno okupili molitelji, a s druge strane i prosvjednici. Oko molitelja koji se inače nalaze u označenom prostoru, stajale su žene koje su im se pridružile u molitvi, ali im ulazak u ograđeni dio nije bio dopušten. A kao i svaki put do sada, prisutan je bio i veći broj policajaca.

Na samom kraju, oko 9.30, došlo je do incidenta kada se dostavljač hrane na biciklu približio skupini prosvjednika s bubnjevima, piše Jutarnji. Dizao je desnicu i zaurlao: "Živio Hitler" okupljenima, a zatim počeo jednoj osobi prijetiti kako će je prebiti palicom. Jutarnji piše i kako nije mario što se oko njega nalaze policajci. Dapače, sam ih je počeo tražiti da bi im rekao kako će ljude tući palicom. Policajci ga nisu zaustavili dok je dovikivao prijetnje i uvrede, fizički obračun je izbjegnut, a jedan službenik ga je cijelo vrijeme snimao. Muškarac se na kraju biciklom zaputio u smjeru Praške ulice, a sam incident trajao je oko dvije minute.