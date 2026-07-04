Djevojka (20) dovezla njih dvojicu do Gornjeg Stupnika gdje su zapalili dva automobila, a zatim pobjegli

Dvojica muškaraca u dobi od 31 i 20 godina sumnjiče se za oštećenje tuđe stvari, priopćila je zagrebačka policija. Riječ je o događaju koji se zbio 28. svibnja u 2.15, kada su se njih dvojica dovezla do Gornjostupničke ulice u Gornjem Stupniku. Bili su u Volkswagenu, a vozila ih je 20-godišnjakinja. Cilj im je bio, navodi policija, da unište, izobliče i neuporabljivom učine tuđu stvar. Kada su se dovezli do automobila koji su bili parkirani u Gornjostupničkoj, izašli su iz vozila, polili ih lakozapaljivom tekućinom i zapalili.

Zatim su pobjegli, a uslijed požara, na Hyundaiju, vlasništvo 49-godišnjakinje izgorio je prednji dio i motorni prostor, dok je na BMW-u, u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi 50-godišnjak izgorio zadnji branik i svjetala. Šteta je oko 18.000 eura. Dvojac je kazneno prijavljen, a za 20-godišnjakinjom se traga.