FOTO Počeli su radovi na jednom od ključnih zagrebačkih križanja, trajat će do kraja kolovoza

Od jutros u 6 pa do ponedjeljka, 31. kolovoza u 4 sata na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara je uspostavljena privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura.
Od jutros u 6 pa do ponedjeljka, 31. kolovoza u 4 sata na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara je uspostavljena privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Paralelno s tim radovima izvode se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.
Paralelno s tim radovima izvode se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Za izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima.
Za izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Istodobno je, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, od danas do 17. kolovoza obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića. 
Istodobno je, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, od danas do 17. kolovoza obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Zbog održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a. Na Selskoj, kod križanja s Baštijanovom ulicom, vozi se jednim trakom zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog cijevovoda
Zbog održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a. Na Selskoj, kod križanja s Baštijanovom ulicom, vozi se jednim trakom zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog cijevovoda
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Grad Zagreb moli sve sudionike u prometu da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju.
Grad Zagreb moli sve sudionike u prometu da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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