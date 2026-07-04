FOTO Počeli su radovi na jednom od ključnih zagrebačkih križanja, trajat će do kraja kolovoza
Od jutros u 6 pa do ponedjeljka, 31. kolovoza u 4 sata na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara je uspostavljena privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura.
Zbog održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a. Na Selskoj, kod križanja s Baštijanovom ulicom, vozi se jednim trakom zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog cijevovoda