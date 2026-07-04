Teško ozlijeđen 53-godišnjak kod Jastrebarskog: Poklopila ga grana dok je rušio stablo

Motornom pilom 53-godišnjak je jučer u jutarnjim satima, u mjestu Brezarić kod Jastrebarskog rušio stablo, pri čemu je na njega pala grana i teško ga ozlijedila, javili su iz zagrebačke policije. Liječnička pomoć, kako su rekli, pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava.FOTO Sudarile se dvije Vladine limuzine, svemu 'kumovale' Tomaševićeve barijere? 'Plenković je nakon sudara izašao'
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