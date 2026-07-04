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PRI RADU S MOTORNOM PILOM

Teško ozlijeđen 53-godišnjak kod Jastrebarskog: Poklopila ga grana dok je rušio stablo

Zagreb: Vjekoslav Prebeg kolima hitne pomoći prevezen u KB Dubrava
Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 10:40

Liječnička pomoć, kako su rekli, pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Motornom pilom 53-godišnjak je jučer u jutarnjim satima, u mjestu Brezarić kod Jastrebarskog rušio stablo, pri čemu je na njega pala grana i teško ga ozlijedila, javili su iz zagrebačke policije. Liječnička pomoć, kako su rekli, pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava.
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Zagreb: Vjekoslav Prebeg kolima hitne pomoći prevezen u KB Dubrava
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Ključne riječi
rušenje stabala Jastrebarsko PUZ Zagreb

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