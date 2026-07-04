Teško ozlijeđen 53-godišnjak kod Jastrebarskog: Poklopila ga grana dok je rušio stablo

INTERVJU: LUKA NOVAČKO

Razgovarali smo s autorom studije zbog koje su u Savskoj niknule žute barijere: Evo što slijedi

S profesorom s Fakulteta prometnih znanosti smo razgovarali o tome zašto su barijere baš ondje, gdje bi još mogle biti postavljene te razmatraju li se i kamere kao dio prometnog rješenja. Otkrio nam je i što potencijalno očekuje ostatak grada, a dotaknuo se i "megarotora" na Trešenjevki kojeg, kaže, ipak ne bi tako nazvao