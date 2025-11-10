Naši Portali
ŠPANSKO ZA VUKOVAR

Humanitarna biciklistička vožnja povodom Dana sjećanja: '18. studeni nije baš najugodnije vrijeme za vožnju, ali mi ne biramo vrijeme, nego datum'

Foto: Špansko za Vukovar
1/3
VL
Autor
Ana Vrbanek
10.11.2025.
u 14:06

Uz rekreativne i natjecateljske bicikliste u akciju su također uključeni i učenici i mladi sportaši.

Čak 325 kilometara duljine proći će biciklisti u humanitarnoj biciklističkoj vožnji „Špansko za Vukovar“. Ovo je već peta godina za redom otkako iz udruge Rekreativni kvart SHP organiziraju ovu humanitarnu akciju u znaku zahvalnosti i sjećanja na žrtvu grada Vukovara i heroje Domovinskog rata, ali i kako bi pomogli malim herojima koji danas žive tešku vukovarsku svakodnevicu. Riječ je o djeci s poteškoćama u razvoju iz Udruge Vukovarski leptirići.

– Cilj ove naše vožnje je da se podigne svijest o klincima s poteškoćama u razvoju, pogotovo u takvom gradu koji ima još sto svojih problema – kazao je Stjepan Vukušić iz udruge Rekreativni kvart.

Dio sudionika vožnju započinje 17. studenog u dnevnoj etapi s noćenjem u Slavonskom Brodu, dok druga grupa kreće 18. studenoga u ponoć u noćnoj vožnji. Obje grupe susreću se pred ulazom u Vukovar te zajedno ulaze u grad i sudjeluju u Koloni sjećanja. Prijaviti se još uvijek mogu biciklisti koji misle da za to imaju kondiciju, ali i volju pošto se ponekad više vozi na glavu nego na noge jer je put dugačak.

– Mi se zapravo s prijavama već skoro pri kraju, ali ako se netko još želi prijaviti dapače. Dan 18.11. nije baš najugodnije vrijeme za vožnju, ali mi ne biramo vrijeme, nego datum. Dan sjećenja nam je svima bitan, prisjećamo se tužnih događaja u našoj povijesti, ali to ne znači da trebaju biti zaboravljeni – istaknuo je Vukušić.

Uz rekreativne i natjecateljske bicikliste u akciju su također uključeni i mladi, točnije učenici iz XIII. i  II. gimnazije u Zagrebu, Osnovna škola Brestje, ali i učenici splitske I. i V. gimnazije. Osim toga, podršku će pružiti i mladi sportaši iz Judo kluba Policijska akademija, Judo kluba Zagreb te Hrvačkog kluba Herkul.

– Klinci će se u školama voziti relaciju Zagreb - Vukovar na ergometrima izmjenjujući se, tako da cijela škola i čim više učenika da svoj doprinos. Sportaši će pak te kilometre prebaciti u specifične vježbe za te sportove – rekao je Vukušić i naglasio kako je važno da se i kod mlađih generacija razvija empatija.

Ako niste vještan biciklist, ovu humanitarnu akciju možete podržati i donacijama putem web stranice cinipravustvar.hr
Udruga ReKretivni Kvart Zagreb

