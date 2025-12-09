Naši Portali
OTVORENA ANKETA

Grad Zagreb stvara svoj newsletter, građani mogu glasati kako bi se trebao zvati: 'Vi ćete odabrati najbolji!'

Tomašević i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na električni pogon
Goran Stanzl/PIXSELL
Grad Zagreb svoje građane želi obavještavati o svim najvažnijim zbivanjima i potezima, pa pripremaju izradu newslettera. A kako bi se trebao zvati? Građanima je prepustio tu odluku. 

– Biramo naziv gradskog newslettera i želimo čuti vaše mišljenje! Grad Zagreb pokreće tjedni newsletter s najvažnijim novostima iz svakog kutka grada. Osmislili smo tri prijedloga naziva, a vi ćete odabrati najbolji! Anketa traje do četvrtka, 11. prosinca u 20 sati, a može joj se pristupiti ovdje - https://bit.ly/NewsletterGradaZagreba

Možete birati između tri opcije: 

1. Cajger 
• Cajger na cajgeru – tvoje vrijeme za gradske vijesti
• Purgerska riječ za kazaljku 

2. Ajngemahtec 

• Gradske novosti u jednom loncu
• Tradicionalno zagrebačko jelo na žlicu

3. Kaj ima 
• Sve kaj trebaš znati - svakog tjedna u tvom inboxu
• Frendovski izraz koji je svima znan i drag
Budite u toku s gradskim aktualnostima – prijavite se i sudjelujte u izboru naziva. Prvi newsletter očekujte sljedećeg tjedna u vašem inboxu", poručuju u Gradu. 


Napravili smo i vlastitu anketu, pa i u njoj možete podijeliti svoje mišljenje. 

