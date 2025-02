Goran Vinčić Vinča postaje prvi domaći komičar koji puni stadion: 6. lipnja stiže na Šalatu!

Goran Vinčić Vinča, nakon rasprodanog Lisinskog i brojnih nastupa diljem Hrvatske i regije, postaje prvi domaći komičar koji će nastupiti na stadionu te u petak 6. lipnja stiže na zagrebačku Šalatu gdje će u velikom stilu proslaviti deset godina stand-up karijere! "Presretan sam što svojih prvih deset godina karijere slavim na kultnoj Šalati. Ovo će biti najveći open air stand-up nastup u Hrvatskoj, a publika osim mene može očekivati i posebne goste koji će uveličati ovu proslavu.", otkrio je uzbuđeni Vinča te nastavio:

"Posebna radost je što ću nastupati pod zvjezdanim nebom u predivnom Zagrebu, gradu u kojem sam proveo mladost, koji me izgradio kao osobu, gradu koji grli i voli svakoga kao u njega dođe! Kada sam u Zagreb došao prije 16 godina, bio sam u učeničkom domu "Franjo Bučar" na Trnju. Slogan doma bio je: "Preko trnja do zvijezda!" - nisam još stigao do tolikih visina, ali me raduje putovanje."

Vinčin nastup na Šalati bit će ujedno i povijesni jer se još niti jedan domaći komičar nije odvažio na ovakav korak te poručuje: "Od prvog nastupa ispred četrdeset ljudi u Privrednikovom klubu do Šalate se dolazi preko noći - samo noć traje deset godina! Pozivam sve da dođu na ovu posebnu večer u kojem slavimo komediju!".

Ulaznice za show dostupne su na Entrio.hr.