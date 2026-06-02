Omiljeni Food Truck Festival idući tjedan stiže na Britanac

Ovogodišnje izdanje donosi niz gastro noviteta, a među njima se posebno ističe premijerno Street Food by Tom Gretić, projekt jednog od najpoznatijih hrvatskih chefova koji gourmet pristup prenosi u opušteni street food format. Posjetitelji će moći kušati jela inspirirana svjetskim kuhinjama kao što su fried shrimp toast i butter chicken, a moći će se i kušati novi Zik Zak slatko ljuti umak. Azijske i druge street food okuse donosi i MC Zalogaji by Marija Gregurić - poznata MasterChefica i jedna od rijetkih žena na domaćoj street food sceni vraća se na festival sa svojim hit bao bunsima, gyozama, spring rollsima i drugim specijalitetima zbog kojih su se prošle godine stvarali redovi duž Ilice.

Ljubitelji burgera ponovno će doći na svoje uz nagrađivani Burger & Beer Bar Mrav koji donosi dva nova jela kreirana u suradnji s poznatim food blogerom i gastro kritičarem Gastro Tražilicom. To su Crispy Chicharron Torpedo s hrskavim pork bellyjem i neizostavnim začinom Vegeta Sweet chili te Sweet Bite burger koji spaja junetinu, pulled pork, cheddar, slaninu i džem od rajčice. Među omiljenim izlagačima je i Grof Lovski sa smash burgerima od mesa divljači i šiš ćevapima u kajmaku, a nakon što su tijekom Adventa osvojili Zagrepčane svojim kreativnim jelima, Kužina Street food na Britanac stiže s potpuno novim food truckom i menijem koji spaja street food klasike s modernim twistom. U ponudi će se tako naći smash i pulled pork croissanti, focaccie s junetinom i hrskavom piletinom.

Za slatki završetak pobrinut će se dobro znani Totis Churros & Ice Cream s najpoznatijom španjolskom slasticom - churrosima, posluženenima uz čokoladni ili pistacija preljev kao i prepoznatljiva žuta Lino Lada slatka kućica koja predstavlja novu zvijezdu festivala - croffle. Ovaj svježe pečeni kroasan tostiran kao vafl dolazi u nekoliko varijanti s Lino Lada namazima, svježim voćem, kokosom, bademima i lješnjacima, dok će ljubitelji sladoleda moći uživati u soft serve sladoledu uz dodatke po izboru. Nakon svih ovih delicija, žeđ će gasiti Studena i Radenska, osvježavajući Madrí lager inspiriran energijom Madrida, Barun, legendarni biljni liker pripremljen prema stoljetnoj recepturi te Kultura Kombucha.

Uz vrhunsku gastro ponudu stiže i bogat glazbeni program „Mjuza na kotačima by Borotalco“ - festival u ponedjeljak otvara Ivana Giova Radan & Bend, koji će publiku povesti kroz soul i blues klasike. U utorak nastupa Ivona Šimunić & The Boys From The Hood s kombinacijom soula, funka, jazza i bluesa, dok je srijeda rezervirana za Josip Cvitanović Jazz Trio uz Elmu Oriu Burnić i Ani Vuletić, koji donose bezvremenske swing, dixieland, charleston i latino hitove iz zlatnog doba jazza. U četvrtak stižu Neki Novi Klinci - Balašević Tribute, koji će izvesti najveće hitove iz bogatog opusa panonskog mornara, od ranih dana do posljednjih albuma, a vikend je standardno rezerviran za najbolje zagrebačke DJ-e.

Posjetitelje očekuje i niz dodatnih sadržaja pa tako UHU ponovno donosi Escape Room na otvorenom namijenjen malim i velikim ljubiteljima mozgalica; na Rio Mare “plaži” posjetitelji će moći predahnuti uz društvene igre i nagrade, dok na Starbucks Chill Zoni posjetitelji mogu svratii po svoju omiljenu hladnu kavu potpuno besplatno, zavaliti se u ležaljke i napuniti baterije za nastavak programa, a dobrodošli su i ljubimci za koje je Purina osigurala Pro Plan kutak s osvježenjem, poslasticama i brojnim vrijednim nagradama! Događanja i koncerti na Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, a sve informacije i detaljan program dostupni su na službenim kanalima na Facebooku i Instagramu.