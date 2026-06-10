Stanovnike Trnja usred noći probudila buktinja: Policija otkrila što je gorjelo

Stanovnike zagrebačkog Trnja noćas nešto prije tri ujutro probudio je požar, a iz policije su danas potvrdili da je gorio automobil Požar su brzo ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. – Na parkiralištu, iz zasada neutvrđenog razloga izbio je požar osobnog automobila marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu poduzeća. Očevid će se obaviti nakon stjecanja uvjeta. Visina materijalne štete nije utvrđena – poručili su.