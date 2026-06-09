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Ovog vikenda

Elegantne i neobične orijentalne mačke stižu na međunarodne izložbe u King Crossu

SFDH
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 15:58

Uz orijentalnu mačku, na izložbama će biti predstavljene i Egzotična, Perzijska, Ragdoll, Sveta Birma, Maine Coon, Neva Masquerada, Sibirska, Bengalska, Britanska kratkodlaka mačka i Sphynx. Ulaz na izložbe je besplatan

Nakon dvogodišnje pauze Savez felinoloških društava Hrvatske organizira u subotu i nedjelju, 13. i 14. lipnja, dvije međunarodne izložbe mačaka koje će se održati u potpuno moderniziranom shopping centru King Cross u Zagrebu. 

Uz atraktivno natjecanje najljepših mačaka, posjetitelji će oba dana imati priliku upoznati brojne pasmine, među kojima i jednu od najelegantnijih i najpričljivijih – orijentalnu mačku. Vitka, profinjena, dugih linija, velikih ušiju i bademastih zelenih očiju, orijentalna mačka plijeni pažnju već na prvi pogled, no njezin je karakter ono što ju čini posebno zanimljivom.

Orijentalne mačke po temperamentu su vrlo slične sijamskima, iznimno su privržene vlasniku, mazne, inteligentne, znatiželjne i vrlo komunikativne. Vole biti u središtu pažnje, rado sudjeluju u svemu što se događa oko njih, a zbog svoje bistrine lako uče i razne vještine. Nije neobično da ih se nauči hodati na uzici, a jednako tako nije neobično ni da vrlo brzo shvate kako se otvaraju vrata. Upravo ta kombinacija elegancije, živosti i snažne povezanosti s ljudima čini ih idealnim mačkama za one koji žele otvorenog, društvenog i odanog kućnog ljubimca.

Orijentalna mačka potječe iz linija povezanih sa sijamskom mačkom, a od nje se razlikuje ponajprije po boji krzna i očiju. Dok sijamske mačke imaju karakteristične oznake i plave oči, orijentalne mačke dolaze u brojnim bojama i uzorcima, najčešće s blistavo zelenim očima. Njihovo vrlo kratko, nježno, sjajno i svileno krzno dodatno naglašava skladno, mišićavo i elegantno tijelo.

Uz orijentalnu mačku, na izložbama će biti predstavljene i Egzotična, Perzijska, Ragdoll, Sveta Birma, Maine Coon, Neva Masquerada, Sibirska, Bengalska, Britanska kratkodlaka mačka i Sphynx, najavila je predsjednica Saveza felinoloških društava Hrvatske Amelija Leopoldović. Posjetitelji će tako u jednom vikendu moći upoznati neke od najomiljenijih i najatraktivnijih pasmina, od raskošnih i mirnih ljepotica do razigranih, znatiželjnih i neobičnih mačjih osobnosti, ukupno više od stotinu mačaka.

Izložbe u potpuno moderniziranom shopping centru King Cross bit će za javnost otvorene u subotu i nedjelju od 10 do 18 sati uz besplatan ulazak za posjetitelje.

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orijentalna mačka Maine Coon King Cross Jankomir izložba mačaka Savez felinoloških društava Hrvatske

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