FOTO Zagrepčani jučer spas od vrućina tražili na fontanama, no za danas je DHMZ upalio žuti alarm

Premda temperature nisu ni približno onima od sredine tjedna pa se živa nije penjala sve do 35 stupnjeva i više, metropolom ipak vladaju prave ljetne vrućine. Neki su Zagrepčani zato, prije odlaska na more, osvježenje odlučili potražiti na fontanama kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice pa su neki uskočili u vodu, dok su drugi prostrli ručnike i odlučili "uhvatiti malo boje".

Jučer je vrijeme bilo ugodno i vrlo toplo, no danas je za zagrebačko područje Državni hidrometerološki zavod "upalio" žuti alarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Dnas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i mjestimice malo kiše, uglavnom poslijepodne kada su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, a zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 29, na vrhovima okolnih gora oko 21 °C.

Sutra smo ipak u "zelenom", no ipak će biti poprilično toplo, pa će ujutro biti pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše, a zatim će uslijediti razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura bit će oko 19, najviša dnevna od 29 do 31 °C.