FOTO Vrsni svjetski glazbenik odradio probu s učenicima zagrebačkih glazbenih škola: 'On je pojam violiniste i koncertnog majstora'

Violinist, dirigent, skladatelj i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, Guy Braunstein, večeras će nastupiti sa Zagrebačkim solistima u sklopu 71. sezone u KD Vatroslav Lisinski, a koncert je rasprodan. Poznati glazbenik jučer se pak susreo s učenicima Glazbenog učilišta Elly Bašić te drugih zagrebačkih glazbenih škola na otvorenoj probi u Vlaškoj.

"Guy Braunstein ja za moju generaciju pojam violiniste i koncertnog majstora, zaista veliki glazbenik ogromne energije i znanja. Dugo smo o njemu razmišljali i nedavno se dogodila odluka kako bi bilo sjajno da ga pozovemo. Iskreno nisam očekivao da će njegov dolazak i sve vezano uz njega ići toliko lako. Budući da je dobro poznavao naš rad dogovori je bio vrlo lagan, a sama suradnja s njim je iznimna. Imati ovakvu glazbenu legendu koji je bio dugogodišnji koncertni majstor najboljeg svjetskog orkestra i koji je surađivao sa svim najvećim glazbenicima velika je čast, ali i priznanje Zagrebačkim solistima. Guy je izrazito zadovoljan suradnjom, no mene je posebno dirnula njegova inicijativa za održavanjem otvorene probe za učenike Glazbenog učilišta "Elly Bašić" i učenike drugih glazbenih škola", kazao nam je Krunoslav Marić, violinist i predsjednik Upravnog vijeća ansambla.

Posebno ga razveselio, dodao je, i njegov koncert u četvrtak u Zlataru kojeg je odsvirao s velikom ljubavlju i entuzijazmom. A svi ti potezi vrsnog glazbenika, istaknuo je Marić, "govore koliko je Guy velik, ali ujedno i skroman čovjek".

"Bili smo i počašćeni čuti njegove pohvale u emisiji Hrvatskog radija gdje je gostovao i rekao kako su Zagrebački solisti hrvatsko nacionalno blago. Kada takve riječi dolaze od jednog takvog umjetnika morate biti ponosni!", naveo je.

Zagrebački solisti, kazao je Krunoslav Marić, sigurni su kako će se suradnja s Braunsteinom nastaviti, ali i da će on biti njihov redovni gost. Solisti su, dodao je, ove godine imali iznimnu sezonu i svi koncerti su im bili rasprodani ili gotovo rasprodani - od gostovanja, uz Ljubljana festival tu su Dubrovačke ljetne igre, Osorske glazbene večeri, ali i festivali u Sarajevu i Ohridu, kao i redovna gostovanja u inozemstvu, poput Italije, Španjolske, Portugala... Ove godine svirat će u sklopu ciklusa "Lisinski subotom" sa Stevenom Isserlisom, nastavlja se i suradnja s Julianom Rachlinom, a dolaze i glazbenici poput Aljoše Jurinića, Barnabasa Kelemena, Martina Stegera i drugih, otkrio je Marić.

"No evo baš danas velika vijest za nas. Upravo sam potpisao ugovor za našu veliku turneju u Njemačkoj 2027. koja uključuje čak 20 koncerata, no tu je još jedna velika vijest - u pregovorima je koncert u ciklusu znamenitog bečkog Musikvereina kao i potencijalna turneja u SAD-u. Moram naglasiti da se sve ovo ne bi dogodilo bez iznimne potpore Grada Zagreba pa smo tako ponosni da ćemo ove godine biti i dobitnici Nagrade grada Zagreba. Neću zaboraviti koliko nam sreće donose i gostovanja po našoj domovini i to po mjestima poput Zlatara kojih ne bi bilo bez potpore Ministarstva kulture", kazao je predsjednik Upravnog vijeća ansambla.

Nada se kako će večerašnji koncert u Lisinskom publici biti doživljaj isto ako što je suradnja s Guyom Braunsteinom njima bila inspiracija i doživljaj kojeg će dugo pamtiti.

"U prvom dijelu koncerta Guy Braunstein predstavit će se kao solist u djelima Haydna, Schummanna, Kreislera i Elgara, dok je drugi dio vezan za njegovu suradnju s nama kao koncertnog majstora, tu ćemo izvesti Webernovo djelo i jedno od najvažnijih djela svjetske literature Komornu simfoniju Dmitrija Šostakoviča. Baš ovo posljednje djelo progovara o snazi umjetnosti i tragediji čovječanstva, to je jedno od najpotresnijih anti ratnih djela ikada napisanih. Upravo Šostakoviča posvećujemo pokojnom papi Franji", naveo je Krunoslav Marić.