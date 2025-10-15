Naši Portali
BRZA INTERVENCIJA

FOTO Vatrogasci u akciji: Gorio stan na zagrebačkom Vrbiku, jedna se osoba nadisala dima

Autor
Hana Ivković Šimičić
15.10.2025.
u 15:27

Dojava je stigla nešto prije 14 sati, gorjela je kuhinjska napa

U srijedu nešto prije 14 sati stigla je dojava o požaru stana u zgradi u Ulici Frana Bošnjakovića u Zagrebu. Vatrogasci su otišli na teren te brzo obavili intervenciju. 

Kako su nam rekli vatrogasci, došlo je do požara kuhinjske nape, te je vatra ugašena aparatom za početno gašenje. Za jednu je osobu pozvana hitna pomoć jer se nadisala dima i žalila se na glavobolju. Srećom, izgorjelo je samo dva kvadrata stana. 

Ključne riječi
Vatrogasci intervencija vrbik Zagreb požar

