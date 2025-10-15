FOTO Vatrogasci u akciji: Gorio stan na zagrebačkom Vrbiku, jedna se osoba nadisala dima

U srijedu nešto prije 14 sati stigla je dojava o požaru stana u zgradi u Ulici Frana Bošnjakovića u Zagrebu. Vatrogasci su otišli na teren te brzo obavili intervenciju.

Kako su nam rekli vatrogasci, došlo je do požara kuhinjske nape, te je vatra ugašena aparatom za početno gašenje. Za jednu je osobu pozvana hitna pomoć jer se nadisala dima i žalila se na glavobolju. Srećom, izgorjelo je samo dva kvadrata stana.