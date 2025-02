Počeli su upisi: Uzbudljiva ZOO avantura vraća se i u drugom dijelu školskih praznika

Počeli su upisi u ZOO avanturu koja će se u zagrebačkom Zoološkom vrtu održati tijekom drugog dijela zimskih školskih praznika, od 24. do 28. veljače. Zajedničko je to ime za pet jednodnevnih programa namijenjenih učenicima od 2. do 6. razreda osnovne škole, a klinci imaju mogućnost sudjelovanja jedan dan ili pak više njih. – Svaki dan ima drugu temu, a među kojima su "Nevjerojatna bioraznolikost", "Tajna osjetila životinja", "Životinjske supermoći", "Putovanje kroz vrijeme" i "Ljudi i životinje – sličniji nego što misliš" – kažu iz ZOO-a.

Sudjelujući u programu djeca, među ostalim, otkrivaju kako životinje žive, kako se prilagođavaju životnim uvjetima koji ih okružuju, te na koji su način povezane s ljudima. Naglasak se pritom stavlja na interaktivno učenje, istraživanje i kreativnost. Jednodnevni program počinje u osam, a završava u 16 sati. Polaznicima programa su osigurani potrebni materijal, pribor te ručak. Cijena sudjelovanja u jednodnevnom programu je 25 eura.