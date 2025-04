FOTO Filmska scena u Selskoj: 'Opkolili su ih s tri auta, razbili staklo i izvukli ih van pred svima'

U srijedu poslijepodne u zagrebačkoj Selskoj ulici odvijala se dramatična policijska akcija koju su svjedoci opisali kao scenu iz filma. Sve se odvijalo u prometnoj traci, a zbog akcije promet je bio nakratko blokiran. Naime policajci u civilu s tri vozila opkolili su dvojicu muškaraca koji su bili u Škodi.

– U jednom trenutku čula se galama, udarci. Pohitali smo do prozora da vidimo što se događa i vidjeli smo tri civilna auta kako okružuju četvrti civilni auto. Počeli su pokušavati izvući ljude iz njega. Jedan je skočio na haubu i pokušao pobjeći kroz šoferšajbu. U tom trenutku je Škoda, auto koji je bio opkoljen, pokušala krenuti i pobjeći s mjesta, no ti koji su ih okružili uspjeli su ih izvući van. Tek tad smo shvatili da se radi o policiji, jer su svi bili u civilu. Izgledalo je kao planirana akcija, kao da su čekali pravi trenutak da ih uhvate. Sve je trajalo 15 do 20 minuta, a za to vrijeme traka je bila blokirana – rekao nam je čitatelj.

Dodaje kako su nakon uhićenja policajci ostali na mjestu događaja i pretraživali područje, dok su njihove kolege stigle preuzeti privedene. Kako se vidi na fotografijama nakon filmske akcije, jasno se vidi da je Škodi, osobnom automobilu razbijeno prednje staklo, ukazujući na prisilno ponašanje policije zbog opiranja dvojice mladića. Iz Policijske uprave zagrebačke za 24sata su potvrdili da se radilo o “redovnom policijskom postupanju”, bez dodatnog pojašnjenja o razlogu uhićenja ili identitetu privedenih.