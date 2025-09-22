Festival svjetskog kazališta donosi intimnu priču o nasljeđu: 'Héritage' Cédrica Eeckhouta sutra u Kerempuhu

Nakon što su prve dvije predstave, "Lacrima" Caroline Guiela Nguyen u ZKM-u i "Sans Tambour" Samuela Achachea u Gavelli, oduševile publiku, popunile gledališta i dokazale kako Festival svjetskog kazališta i ove godine donosi najbolje od aktualnog europskog teatra, sutra je u Gradskom satiričkom kazalištu Kerempuh na redu treće uprizorenje, intimna i dirljiva predstava "Héritage", belgijskog autora Cédrica Eeckhouta.

Predstava, piše u najavi, donosi jedinstvenu scensku situaciju u kojoj Eeckhout zajedno sa svojom majkom, Jo Libertiaux, istražuje ono što u njihovom odnosu nikada nije izgovoreno. Nakon izvedbi u Théâtre de la Bastille u Parizu, na Kunstenfestivaldesarts u Bruxellesu i u berlinskom Schaubühneu, Héritage dolazi u Zagreb kao intimna kazališna arheologija, prostor u kojem kazalište postaje oblik slušanja, prisutnosti i zajedništva.

Djelo se odvija u prostoru roditeljskog jezika, između osobnog iskustva i kontinentalne krize identiteta, a dramaturgija se gradi oko odsutnosti, pauza i mikro-gesti. Svaki trenutak na sceni pretvara se u javni razgovor o intimnom i kolektivnom nasljeđu, uključujući publiku u proces prepoznavanja univerzalnih pitanja identiteta, pripadnosti i nasljeđa.

Festival se nastavlja u subotu u Gavelli, kada dugogodišnji gost festivala Pippo Delbono dolazi s predstavom "Il Risveglio" (Awakening). "Taj poetski i fizički ritual, nastao iz meditacije o ratu, gubitku i dostojanstvu, nakon izvedbi u milanskom Piccolo Teatru, Théâtre du Rond-Point u Parizu i brojnim uglednim festivalima, dolazi u Zagreb da stvori prostor tišine, prisutnosti i tjelesnog svjedočenja. Glazba Giovannija Ricciardija nije pratnja nego duboka unutarnja struktura, a svaki pokret ansambla postavlja pitanje kako ponovno živjeti nakon što je sve stalo", stoji u najavi.

Ulaznice za sve predstave dostupne su online u sustavu Core Event te na prodajnim mjestima Tiska. Više o programu i svim ostalim informacijama možete saznati na službenoj stranici Festival svjetskog kazališta i društvenim mrežama.