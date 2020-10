Evo koliko ćete platiti cvijeće i svijeće na groblju, a koliko na tržnicama

Čini se da su ove godine, sudeći prema onome što smo saznali od zagrebačkih prodavača lampiona i cvijeća, stanovnici metropole odlučili uraniti u posjet najmilijima što počivaju na Mirogoju. Već je u nedjelju na prilazima groblju bila umjerena gužva pa su prodavači cvijeća pored potresom oštećenih arkada zadovoljni prometom

Što se sve nudi?

Provjerili smo i ovogodišnju ponudu te potražnju pa se na štandu velikogoričkog OPG-a Pavlinić Mišerić, primjerice, cijene vijenaca i aranžmana kreću između 40 i 200, a pušleki su 20 kuna.

– Promet je dobar. Krizanteme i multiflore smo već odavno rasprodali. Ne žalimo se, iako je ove godine najam klupe duplo skuplji, no pokrit ćemo se – govori cvjećar Vlado Mišerić. Situacija je slična i kod susjede, na klupi kutinskog OPG-a Jurić.

– Ove nam godine odlično ide multiflora jer je izdržljiva i otporna na kišu – govori Kristina Jurić Horvatović. Cijene ovog cvijeća na Mirogoju se, ovisno o veličini, kreću između 50 i 30 kuna, a one od svijeća i lampaša između šest kuna za maleni do 35 kuna za takozvane topove.

Nešto niže, na štandu Filipa Škorića najbolje idu teglice koje stoje između 30 i 40 kuna. Ljudi vole i aranžmane od njegova svilenog cvijeća po cijeni od 200 kuna. Krešimir Malec, također, nudi aranžmane od umjetnog cvijeća u kamenom postolju po cijeni od 50 do 110 kuna. Vječna klasika, odnosno ruže na Mirogoju su, pak, 20 kuna, a hit su i vijenci napravljeni od orhideja, ruža, antorijuma, šlajera i margarite za 200 kuna na štandu Branimira Barišića.

Neki se pak prodavači ove godine žale na pad prometa zbog zatvaranja arkada, pomicanja autobusne stanice te izgradnje novog parkinga. Što se mušterija, s druge strane tiče, kako kažu, gužve u kupovini im se čine nešto manje nego li su lani bile, a cijene su jednake, Zamjetila je to i obitelj Šošić koja na Mirogoju cvijeće kupuje svake godine.

– Uglavnom kupujemo ovdje i potrošimo između 100 i 150 kuna. Inače idemo oko Dana mrtvih, no ove smo godine, za svaki slučaj, uranili da izbjegnemo gužvu zbog situacije s koronavirusom – kaže Martina Šošić koja je došla sa suprugom Višeslavom i sinom Jurajem.

Jeftinije na placu

Pred Mirogojem usput sve kupi i Ana Vidan. Radivoj Banjeglav, pak, cvijeće i svijeće za njegove koji počivaju u miru na Mirogoju, kupio je u Bjelovaru.

– Živim tamo pa sam sve nabavio prije puta na bjelovarskoj tržnici gdje su cijene nešto povoljnije nego ovdje – uspoređuje on. Na manju potražnju žale se i prodavači na Dolcu, no, ipak se nekako uspiju “pokriti”.

– Kod nas su najpopularnije žardinjere zato što traju gotovo čitavu godinu, a stoje od 15 do 50 kuna – veli Vjekoslava koja prodaje kod štanda OPG-a Jagić iz Dubrave. Dobro idu i, naravno, krizanteme kod OPG-a Frišćić iz Ludbrega, doduše, kako kažu, nešto manje nego li prošle godine.

– To je već neka navika ljudi da ih stavljaju na grobove. Stoje od 25 do 30 kuna – kažu nam kod štanda. Ponuda lampiona, pak, nešto je skromnija pa se tamo kod svega dva štanda mogu kupiti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 26.10.2020., Zagreb - Ponuda cvijeca i lampiona povodom blagdana Svih Svetih na trznici Dolac. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Solarni su pravi hit. Gore 10.000 sati, a stoje od 20 do 70 kuna, ovisno o veličini i ukrasima. Traju oko godinu i pol, dok je baterijskima vijek dva do tri mjeseca. Dobro nam idu i termo lampioni kojima ne smeta nikakav vanjski utjecaj poput kiše ili snijega – kaže Zdenko Geušić iz samoborske suvernirnice Barbara. Na tržnici Kvatrić slična je situacija kao i na Dolcu, no, ipak kod obrta Sanje Lekić prodaja je kao i prošle godine.

– Dolaze nam stalne mušterije koje vole aranžmane od svile. Ipak su trajniji, a cijena im se kreće od 40 do 150 kuna - kaže ona, pokraj nje ljude su mamile maćuhice koje stoje svega tri kune.

– U ovih 14 godina koliko prodajemo na ovoj lokaciji, nikad, nažalost, nije bila manja potražnja za cvijećem uoči blagdana - govori Hrvoje Tomurad za štandom njegovog OPG-a iz Marije Bistrice. S njim se slaže i Franjo Varvir dodajući kako je jako malo kupaca u usporedbi s prošlom sezonom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 26.10.2020., Zagreb - Ponuda cvijeca i lampiona povodom blagdana Svih Svetih na trznici Kvaternikov trg. Zvjezdana Tupek. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Cijene su iste kao i lani, nismo ništa mijenjali, ali ljude je pogodila situacija s koronom - veli prodavačica lampiona, Zvjezdana Tupek, kod štanda njezinog supruga Darka. Cijene njezinih lampiona kreću se od 5 do 80 kuna, a kvalitetu, ističe, garantira njihova tradicijska proizvodnja.

U cvjećarnicama na Trešnjevačkom placu cijene pušleka, košarica, vijenaca i aranžamana su slične kao na Mirogoju, no one pojedinačnog cvijeća nešto su niže. Tako ćete jednu ružu tamo platiti samo deset kuna. I ovdje se svi žale na pad prometa.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 26.10.2020., Zagreb - Prodaja cvijeca uoci Dana mrtvih na Tresnjevackoj trznici. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Rano je još. Navalu očekujemo krajem ovog tjedna. Ljudi svašta kupuju, nije da svatko voli krizanteme pa mi idu dobro i aranžmani s ružama, gerberima, multiflora – kaže prodavačica cvjećarnice Cvjetić.

Izvanredne linije

Uoči bladana, podsjetimo, mijenja se prometna regulacija oko gradskih groblja koja će trajati do 2. studenog, ovisno o pojedinim grobljima. Stroži režim ograničenja prometa na snazi je u subotu i nedjelju kod Mirogoja, gdje će, usto, biti uspostavljene besplatne izvandredne autobusne linije od 8 do 21 sat, dok će se u zoni ostalih provoditi samo na blagdan Svih svetih. Do groblja će moći voziti samo ZET-ova vozila, taksijima te oni koji imaju posebnu dozvolu ili prevoze invalide. Na blagdan Svih Svetih u tramvajskom prometu će se primjenjivati nedjeljni vozni red, ali će na linijama 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 biti pojačan broj tramvaja. Dan prije blagdana u prometu će biti i linija osam s pet voznih redova. Uvest će se i posebne linije autobusa te će tako, primjerice, u subotu i nedjelju do Krematorija voziti linija 199 koja kreće od Kaptola.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 26.10.2020., Zagreb - Prodaja cvijeca uoci Dana mrtvih na Tresnjevackoj trznici. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Tamo će, usto, kretati i trase 105 te 226 kojima se može doći do Mirogoja. Izvanredni autobusi linije 267 vozit će od Kvaternikovog trga do Srebrnjaka. Do Miroševca od Dubrave čitav tjedan vozi linija 299, a od Dubca do Markovog polja će na blagdan prometovati linija 298. Na ulazima u prostorije groblja će se mjeriti temperatura, a obavezna je i dezinfekcija ruku, kao i nošenje maski te držanje distance.