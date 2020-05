Država će definirati koliko će plaćati najam stanova, a kvadrati će se dijeliti kao u POS-u

Ne grije dom ognjište, nego obitelj, ali s troje djece svakako će zima lakša biti u stanu nego u studentskom domu – kaže nam tako Ivana, koja se već mjesec i pol nalazi u Cvjetnom naselju, a vijesti koje se tiču potresa vjerno i svakodnevno prati. Spriječit će i “izbacivanje” Zapratila je stoga i najavu premijera Andreja Plenkovića da će država plaćati stanarine onima koji su potresu od 5,5 po Richteru izgubili svoje domove jer, kako kaže, već se bojala da u sedamdesetak stanova, koliko su Grad i Ministarstvo državne imovine rekli da mogu dati na raspolaganje, za nju i klince neće biti mjesta.

Zakon o obnovi ipak ide u veliku javnu raspravu, a hoće li se donijeti prije raspuštanja Sabora, rekao je Štromar, znat će se za dan-dva Mama je dobro, koliko to može biti u ovoj situaciji, kazala nam je jučer kći ozlijeđene. I ona i njezin partner, koji je vozio, još će barem nekoliko dana ostati u bolnici

– Gradonačelnik Milan Bandić kazao je da će se gledati niz kriterija, poput onih radi li se o osobama s invaliditetom i jesu li branitelji, što ja, naravno, nisam. A i ovdje trenutačno ima četiristotinjak ljudi, što znači da nas u stanove može otprilike petina. Još su tu i ljudi s područja Markuševca, koji trenutačno žive u stambenim kontejnerima, sve njih treba zbrinuti – zabrinuto nam govori Ivana koja bi, barem prema najavi premijera Plenkovića, za “mjesec, mjesec i pol” mogla odahnuti. Tada će se, kazao je prvi čovjek Vlade, raspisati natječaj za najam stanova, za čiju je provedbu zadužen ministar državne imovine Mario Banožić, koji bi trebao osigurati domove pogođenima potresom. Neće to biti, pojašnjavaju nam u Stručnoj radnoj skupini za izradu zakona o obnovi zgrada, natječaj za one koji su bez doma ostali, već za stanodavce.

– Budući da će se stanovi tražiti na tržištu, propisat će se određeni kriteriji u smislu cijene koju država može plaćati i na koje razdoblje se nekretnine unajmljuju kako ne bi postojala mogućnost da se, primjerice, nakon određenog vremena vlasnici odluče najmoprimce izbaciti – objašnjavaju nam neslužbeno u Stručnoj radnoj skupini jer, kako kažu, sami se detalji još moraju utanačiti, a dokumentacija pripremiti za sutrašnju sjednicu Vlade.

A postoje li barem neki kriteriji koji se za dobivanje stanova već sad znaju?

– Gledat ćemo da kvadratura stana odgovara broju osoba koje će se smjestiti u njega – kažu nam, a mi pitamo kako će to računati.

Kao i u slučaju onih koji će na korištenje dobiti državni stan, što je predviđeno budućim zakonom o obnovi zgrada, odgovaraju nam. To, konkretno, znači da će se voditi propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja (POS). Ili, još preciznije, samac će, primjerice, moći dobiti do 47 kvadrata, dok se za četveročlanu obitelj predviđa šezdesetak. S obzirom na stanje s visokim najamninama u metropoli, pitamo i jesu li sigurni da će uspjeti doći do dovoljnog broja stanova, a da ih to ne košta kao da su gradili posve nove, što se najavljivalo za Podbrežje i, kako doznajemo, kao dugoročni plan i dalje stoji. Vlada, kažu nam, računa na situaciju s pandemijom, odnosno na činjenicu da će cijene nekretnina pasti, a i da će se u najam na dulje vrijeme odlučiti i oni koji su se dosad uglavnom bavili dnevnim iznajmljivanjem nekretnina.

– Vjerujemo da stanova ima dovoljno – kažu nam, a slično su vjerovali i Zagrepčani, koji su uvjereni bili da praznih prostorija ima i država, ali i Grad. A ovo plaćanje najamnine ljudima iz neuporabljivih i djelomično neuporabljivih zgrada, kojih je, prema posljednjim nalazima oko četiri tisuće, komentirao je jučer i gradonačelnik Milan Bandić. Mogli bi odustati od rente Sve je to, rekao je, “virtualno”.

Nakon 45 dana zapucao Grički top

– Izbori su, bili oni koncem lipnja ili polovicom srpnja, ili bili oni redovni. Vi ćete se naslušati svakakvih obećanja, ovih mjesec-dva ili tri dana, uzmite to s rezervom – poručio je Bandić, a mi smo u Gradskoj upravi pitali i znači li to možda da će država plaćati najam i za ona 44 stana koje će Grad Zagreb pogođenima potresom dati na raspolaganje. Nikad brži odgovor čuli nismo, a iako se nacrtom zakona o obnovi predviđa da će se i za takve stanove plaćati najam kakav se inače plaća za, primjerice, Podbrežje, doznajemo da bi se i od toga moglo odustati.

– Ti će se stanovi gledati kao javno najamni stanovi, a ondje vam je stanarina za, primjerice, šezdesetak kvadrata oko 160 kuna – kažu nam u Gradskoj upravi, čiji je šef Bandić jučer rekao i da neće podržati raspuštanje Sabora bez donošenja zakona o obnovi zgrada. A za njega se ipak, kazao je ministar graditeljstva Predrag Štromar, predviđa “velika javna rasprava”. Hoće li se zaista donijeti prije izbora, Štromar je rekao da će se “znati za dan-dva”.