VELIKA AKCIJA

Novi Zagreb se zeleni! Drvored osvanuo u Islandskoj, posađeno više od 50 platana

Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević na obilježavanju završetka sadnje 8000 stabala
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.02.2026.
u 15:31

Ovogodišnja sadnja nastavlja se do kraja ožujka, a dnevno se sadi do 150 stabala u cijelom Zagrebu, pohvalili su se na službenoj stranici iz Možemo Novi Zagreb-istok, uz poziv susjedima da im jave gdje bi još voljeli vidjeti nova stabla.

Zagrebačka uprava na čelu s Tomislavom Tomaševićem kao jedan od prioriteta stavila je ozelenjavanje javnih površina, pa se tako već četvrtu godinu zaredom nastavlja velika akcija sadnje stabala, a na novom zelenilu radi se na i na kvartovskoj razini. Novi drvored, kako su se pohvalili u stranci Možemo za područje Novog Zagreba-istok, dobila je i Islandska ulica. 

– Kroz program sadnje stabala u Islandskoj je ove zime posađen drvored s preko 50 platana. Drvored se pruža cijelom dužinom Islandske od Avenije Većeslava Holjevca do Avenije SR Njemačke. Osim u Islandskoj, nova stabla posađena su i u Parku Bundek te ostalim parkovima, uz gradske avenije i ulice te na području dječjih vrtića i škola. 

Ovogodišnja sadnja nastavlja se do kraja ožujka, a dnevno se sadi do 150 stabala u cijelom Zagrebu! Nastavljamo ovim tempom jer stabla čiste naš zrak i pružaju nam hlad u ljetnim mjesecima – pohvalili su se na svojoj službenoj stranici uz poziv susjedima da im jave gdje bi još voljeli vidjeti nova stabla. 

