Skupština odlučila: Zakon o prostornom uređenju šalju na ocjenu ustavnosti, Selak Raspudić i po Gradu i po Vladi: 'Nitko nije u pravu!'

Zakon o prostornom uređenju šalje se na ocjenu ustavnosti, odlučila je Skupština. Od 40 zastupnika, 30 je bilo za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članaka 26., 86., 138., 148., 208., 227., 228., 236. i 238. Zakona o prostornom uređenju s Ustavom.

Prethodila je rasprava u kojoj je Marija Selak Raspudić rekla kako "u ovom slučaju, u sporu između Grada i države tko treba upravljati prostorom u Zagrebu smatraju da niti jedna strana nije u pravu". Država, objasnila je, nije u pravu jer zadire u ovlasti jedinice lokalne samouprave. – I što god mi mislili o aktualnoj gradskoj vlasti, a po pitanju upravljanja prostorom ne mislimo ništa dobro, ono što državna vlast radi pokušavajući preskočiti vaš politički podbačaj, smatramo neprihvatljivim – rekla je M. Selak Raspudić dodajući kako podržavaju zahtjev za ocjenom ustavnosti.

HDZ-ov Mislav Herman rekao je, pak, da Zakon o prostornom uređenju uvodi red, a ne privatizira prostor. – On zatvara pravne praznine, uvodi rokove, uvodi odgovornost i to nekima jako smeta. Ustav u svom 48. članku jasno štiti vlasništvo kao temeljno gospodarsko i socijalno pravo građana. A vlasništvo bez mogućnosti korištenja nije pravo nego pravna iluzija. Građani imaju pravo na dom, ne za 20-30 godina, nego za života. Zato ovaj zakon uvodi jasne obveze – kazao je Herman te dodao da su protiv ocjene ustavnosti.

Da je potrebno naći pravi način, model i mjeru kojim bi se zadovoljili legitimni zahtjevi investitora, potreba gospodarskog i društvenog razvoja prostora i onemogućila zloupotreba ovlasti jedinica lokalne samouprave, rekao je SDP-ov Joško Klisović. – Vlada je ispravno detektirala probleme investitora no pošla je potpuno krivim putem u rješavanju tih problema. Prekoračila je svoje ovlasti i ušla u prostor jedinice lokalne samouprave – istaknuo je.

– Urbana komasacija nije moguća bez jedinice lokalne samouprave. Dakle, ona se ne isključuje. Postupak se provodi samo tamo gdje je jedinica lokalne samouprave odredila uvjete i način uređivanja čestice kroz UPU. Člankom 106. Zakona o prostornom uređenju je to jasno propisano. Dakle, prvi korak je ovdje na jedinicama lokalne samouprave – rekao je HDZ-ov Mario Župan.

– Članak 19. navodi da površine urbane komasacije predstavljaju intreres RH. Nigdje ne stoji da se komasacija može provoditi samo za prostore javne namjene, javnu infrastrukturu ili projekte od općeg interesa. To znači da se urbana komasacija može provoditi za privatne investicije i projekte komercijalne namjene – napomenula je, među ostalim, Suzana Dobrić, zastupnica iz redova Možemo.

M. Selak Raspudić zanimalo je i na koji način se može obvezati neku vlast da donese urbanistički plan. – Bez obzira što se ne slažem da se donose ovakvi rokovi, ne slažem se niti s tim da se ne donose urbanistički planovi. Što jedna jedinica lokalne samouprave treba činiti po pitanju dinamike donošenja urbanističkih planova – upitala je.

Na kraju rasprave, gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je razloge zbog kojih smatraju da je Zakon o prostornom uređenju protivan Ustavu.

