Auti po nogostupima, nervoza među susjedima: Parking u Laništu uskoro bi se mogao naplaćivati, građani pokrenuli peticiju

Gužve u jutarnjim satima, automobili parkirani po nogostupima, nervoza među susjedima i sve manje slobodnih mjesta – takvu smo sliku zatekli na Laništu, u kvartu koji bi se uskoro mogao naći u sustavu naplate parkiranja. Nakon što je Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb – zapad podržalo zahtjeve mjesnih odbora na Laništu i u Trnskom za uvođenje naplate, oba bi ova kvarta trebala biti svrstana u drugu parkirališnu zonu, a među stanovnicima su se rasplamsale rasprave.

O odluci se danima govori po stubištima, na društvenim mrežama i u pekarnicama. A ispred jedne od njih sa svježim kruhom u rukama zatekli smo Mirka Lubinu, koji kaže da je naplata parkiranja trenutačno glavna tema u kvartu. – Nisam oduševljen idejom naplate, ali mislim da bi to moglo biti dobro rješenje – kaže Lubina. Smatra da se drukčije red teško može uvesti. – Pogledajte Njemačku, ondje su pravila jasna i poštuju se. Kod nas ljudi reagiraju tek kad ih se kazni udarcem po novčaniku. Tek tada se stvari počnu mijenjati – govori. Dodaje kako vjeruje da bi naplata mogla utjecati i na navike građana.

– Možda će dio ljudi češće koristiti javni prijevoz, pogotovo za kraće relacije. Neće svatko sjesti u auto ako zna da mora platiti parking. Nije to popularna mjera, ali možda je nužna – govori. I dok dio stanara zagovara zonu kao način da se spriječi parkiranje "sa strane", drugi otvoreno najavljuju peticije i traže zbor građana prije konačne odluke. – U pekarnici je maloprije gospođa govorila da se organizira potpisivanje protiv naplate. Neki su ogorčeni ovom idejom – prepričava nam Lubina. Među "ogorčenima" je i Miroslava Ciraki, inicijatorica peticije protiv uvođenja naplate.

– Ljudi se bune, potpisuje se peticija i već imamo blizu dvije stotine potpisa. Na Laništu ima oko tri tisuće stanovnika, tako da je odaziv dobar – kaže nam. Dodaje kako ju je na peticiju potaknula nelogičnost ovog rješenja. – Sve ide po džepu stanovnika Laništa. Mi ćemo, kao stanari, možda imati povlaštenu kartu za nekoliko eura mjesečno, ali to nam ne garantira da ćemo imati mjesto za svoje automobile – ističe. Poseban problem, kaže, nastaje za vrijeme koncerata i utakmica u Areni Zagreb, kada se kvart potpuno "začepi".

– Tih dana se iz kvarta ne može izaći autom. Ali ni naplata to neće riješiti jer se subotom i nedjeljom parking ne plaća. Možda bi nam trebale rampe u dvorištima – razmišlja. Stanari, dodaje, strahuju i od kontraefekta. – Ako netko u kući ima dva ili tri auta, što onda? A kad djeca ili gosti dođu izvana, gdje će parkirati? Jednostavno neće imati gdje – kaže M. Ciraki, uz napomenu da se očekuje i nova sjednica Mjesnog odbora na kojoj bi se o svemu ponovno raspravljalo. Sličnog je stava i Nikola Bećir, kojeg smo zatekli nedaleko od stambenih blokova. Kaže da je problem kroničan, a posebno izražen tijekom događanja u Areni.

– Mi jednostavno nemamo dovoljno mjesta. Kad je događaj u Areni, nastane potpuni kaos. Auto ne mičem ako baš ne moram jer se bojim da ću ostati bez mjesta – govori. Učinkovitost naplate dovodi u pitanje. – Ljudi će platiti i opet neće imati gdje parkirati. To je cijela priča – kaže. Posebno ističe vozila onih koji, tvrdi, ne žive u kvartu. – Parkiraju ovdje, a nisu s Laništa. Odu službenim kombijem, a privatni auto ostave danima na istome mjestu. I to zauzima prostor – dodaje. Ne vjeruje ni da će naplata obeshrabriti dolazak vozača iz drugih dijelova grada. – Doći će, ubaciti novac u automat i opet smo na istome. Ako mjesta nema, nema ga – kaže. Smatra da rješenje nije u zoni, nego u novim kapacitetima.

– Možda će povlaštena karta biti pet eura, ali što to vrijedi ako nemaš gdje stati? Treba graditi garaže. Ovako će Grad uprihoditi novac, a mi nećemo dobiti nijedno novo mjesto – zaključuje. Tema parkinga odjeknula je i na današnjoj sjednici Gradske skupštine. Zastupnicu Elišku Djokićovu iz stranke Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista zanimalo je zašto se naplata parkiranja širi prije nego što su poznati rezultati najavljene studije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uzvratio je kako odluka o širenju naplate još nije donesena. – Gdje sam ja to uveo naplatu parkiranja? Imamo situaciju da određeni kvartovi, primjerice Zapruđe, kažu da je naplata uvedena u susjednom kvartu pa stanari teško nađu mjesto u svom kvartu gdje naplate nema. Kada budemo donosili odluku koja će se temeljiti na analizi svih kvartova, temeljit će se i na studiji za koju je raspisana javna nabava – rekao je.