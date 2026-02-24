Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI 'HARAČ' ZA VOZAČE

Auti po nogostupima, nervoza među susjedima: Parking u Laništu uskoro bi se mogao naplaćivati, građani pokrenuli peticiju

Foto: Goran Stanl/PIXSELL
1/23
Autor
Gabrijela Krešić
24.02.2026.
u 20:00

Možda će povlaštena karta biti pet eura, ali što to vrijedi ako nemaš gdje stati? Treba graditi garaže, ističe stanovnik Laništa Nikola Bećir

Gužve u jutarnjim satima, automobili parkirani po nogostupima, nervoza među susjedima i sve manje slobodnih mjesta – takvu smo sliku zatekli na Laništu, u kvartu koji bi se uskoro mogao naći u sustavu naplate parkiranja. Nakon što je Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb – zapad podržalo zahtjeve mjesnih odbora na Laništu i u Trnskom za uvođenje naplate, oba bi ova kvarta trebala biti svrstana u drugu parkirališnu zonu, a među stanovnicima su se rasplamsale rasprave.

O odluci se danima govori po stubištima, na društvenim mrežama i u pekarnicama. A ispred jedne od njih sa svježim kruhom u rukama zatekli smo Mirka Lubinu, koji kaže da je naplata parkiranja trenutačno glavna tema u kvartu. – Nisam oduševljen idejom naplate, ali mislim da bi to moglo biti dobro rješenje – kaže Lubina. Smatra da se drukčije red teško može uvesti. – Pogledajte Njemačku, ondje su pravila jasna i poštuju se. Kod nas ljudi reagiraju tek kad ih se kazni udarcem po novčaniku. Tek tada se stvari počnu mijenjati – govori. Dodaje kako vjeruje da bi naplata mogla utjecati i na navike građana.

– Možda će dio ljudi češće koristiti javni prijevoz, pogotovo za kraće relacije. Neće svatko sjesti u auto ako zna da mora platiti parking. Nije to popularna mjera, ali možda je nužna – govori. I dok dio stanara zagovara zonu kao način da se spriječi parkiranje "sa strane", drugi otvoreno najavljuju peticije i traže zbor građana prije konačne odluke. – U pekarnici je maloprije gospođa govorila da se organizira potpisivanje protiv naplate. Neki su ogorčeni ovom idejom – prepričava nam Lubina. Među "ogorčenima" je i Miroslava Ciraki, inicijatorica peticije protiv uvođenja naplate.

– Ljudi se bune, potpisuje se peticija i već imamo blizu dvije stotine potpisa. Na Laništu ima oko tri tisuće stanovnika, tako da je odaziv dobar – kaže nam. Dodaje kako ju je na peticiju potaknula nelogičnost ovog rješenja. – Sve ide po džepu stanovnika Laništa. Mi ćemo, kao stanari, možda imati povlaštenu kartu za nekoliko eura mjesečno, ali to nam ne garantira da ćemo imati mjesto za svoje automobile – ističe. Poseban problem, kaže, nastaje za vrijeme koncerata i utakmica u Areni Zagreb, kada se kvart potpuno "začepi".

– Tih dana se iz kvarta ne može izaći autom. Ali ni naplata to neće riješiti jer se subotom i nedjeljom parking ne plaća. Možda bi nam trebale rampe u dvorištima – razmišlja. Stanari, dodaje, strahuju i od kontraefekta. – Ako netko u kući ima dva ili tri auta, što onda? A kad djeca ili gosti dođu izvana, gdje će parkirati? Jednostavno neće imati gdje – kaže M. Ciraki, uz napomenu da se očekuje i nova sjednica Mjesnog odbora na kojoj bi se o svemu ponovno raspravljalo. Sličnog je stava i Nikola Bećir, kojeg smo zatekli nedaleko od stambenih blokova. Kaže da je problem kroničan, a posebno izražen tijekom događanja u Areni.

– Mi jednostavno nemamo dovoljno mjesta. Kad je događaj u Areni, nastane potpuni kaos. Auto ne mičem ako baš ne moram jer se bojim da ću ostati bez mjesta – govori. Učinkovitost naplate dovodi u pitanje. – Ljudi će platiti i opet neće imati gdje parkirati. To je cijela priča – kaže. Posebno ističe vozila onih koji, tvrdi, ne žive u kvartu. – Parkiraju ovdje, a nisu s Laništa. Odu službenim kombijem, a privatni auto ostave danima na istome mjestu. I to zauzima prostor – dodaje. Ne vjeruje ni da će naplata obeshrabriti dolazak vozača iz drugih dijelova grada. – Doći će, ubaciti novac u automat i opet smo na istome. Ako mjesta nema, nema ga – kaže. Smatra da rješenje nije u zoni, nego u novim kapacitetima.

– Možda će povlaštena karta biti pet eura, ali što to vrijedi ako nemaš gdje stati? Treba graditi garaže. Ovako će Grad uprihoditi novac, a mi nećemo dobiti nijedno novo mjesto – zaključuje. Tema parkinga odjeknula je i na današnjoj sjednici Gradske skupštine. Zastupnicu Elišku Djokićovu iz stranke Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista zanimalo je zašto se naplata parkiranja širi prije nego što su poznati rezultati najavljene studije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uzvratio je kako odluka o širenju naplate još nije donesena. – Gdje sam ja to uveo naplatu parkiranja? Imamo situaciju da određeni kvartovi, primjerice Zapruđe, kažu da je naplata uvedena u susjednom kvartu pa stanari teško nađu mjesto u svom kvartu gdje naplate nema. Kada budemo donosili odluku koja će se temeljiti na analizi svih kvartova, temeljit će se i na studiji za koju je raspisana javna nabava – rekao je.
Ključne riječi
naplata parkinga parking Lanište

Komentara 9

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
20:23 24.02.2026.

Nevjerojatna je činejnica da je TT rekao kako su mjesni odbori TRAŽILI da se krene sa napaltom parkinga? Pa tko sjedi u mjesnim odborima Laništa i Trnskog kada sada građani skupljaju peticijama potpise protiv zahtjeva mjesnih odbora? Kako uopće mejsni odbor može bit iprotiv interesa građana kao da će novac od parkinga njima iži u džep a ne gradu? O ćemu se tu radi?

PA
PapezJanez
20:43 24.02.2026.

Mnogi dođu u Zagreb na posao iz Karlovca i parkiraju u Laništu jer je besplatno a dalje idu gradskim busom.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
21:02 24.02.2026.

Po meni bi se auti trebali parkirati na ceste, avenije, a ne zauzimati nogostupe pjesacima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!