Gotovo svaki treći instruktor u prekršaju! Zagrebačka policija kontrolirala vozila autoškole, ovo je najčešći problem

Zagrebačka policija provela je u ponedjeljak akciju nadzora vozila autoškola i instruktora vožnje koji osposobljavaju kandidate za vozače. Cilj akcije je bio podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu te osiguravanje stručnog i odgovornog obavljanja poslova osposobljavanja kandidata za vozače.



Kako su priopćili, akcijom je kontrolirano posjedovanje propisane i uredno popunjene dokumentacije, obilježenost i opremljenost vozila za obuku kandidata, ispravnost uređaja te ispravnost vozila. Prilikom provedbe akcije obavljen je nadzor 54 vozila autoškola i instruktora vožnje te je utvrđeno ukupno 19 prekršaja koji se odnose na nestručno obavljanje poslova odnosno neobavljanje u skladu s propisima, od čega najvećim dijelom na nepropisno popunjenu dokumentaciju, a u jednom slučaju na tehničku neispravnost vozila.



Nepravilnosti u radu zabilježene su kod 17 instruktora vožnje, jednog stručnog voditelja, jedne pravne osobe te kod jedne odgovorne osobe u pravnoj osobi. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nastavit će poduzimati aktivnosti usmjerene na nadzor osoba uključenih u osposobljavanje budućih vozača te njihovih vozila kao i niz drugih aktivnosti čija je svrha postizanje našeg krajnjeg cilja- smanjenja broja prometnih nesreća i sigurnih prometnica za sve građane.